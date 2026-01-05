COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Nacional

Detienen a sospechoso por la muerte del periodista Xavier Ramos, en Guayaquil

Autoridades confirmaron la detención de un sospechoso por la muerte del periodista Xavier Ramos, ocurrida en agosto de 2025 en el norte de Guayaquil.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Policía Nacional del Ecuador, con confirmación del Ministerio del Interior, informó la detención de un sospechoso por la muerte del periodista Xavier Ramos, ocurrida el 21 de agosto de 2025 en su vivienda de La Alborada, al norte de Guayaquil, como parte de una investigación que se extendió por varios meses.

La víctima, Xavier Ramos, se desempeñaba como periodista en Diario El Universo, donde acumuló más de 20 años de trayectoria profesional. De acuerdo con la información oficial, Ramos fue hallado sin vida al interior de su domicilio, tras un hecho ocurrido en horas de la madrugada del 21 de agosto de 2025.

El comunicador trabajaba en la sección de Informes, enfocada en temas laborales, económicos y sociales. Vivía solo, y su inasistencia laboral generó preocupación entre colegas y familiares, quienes iniciaron gestiones para conocer su paradero y activaron las primeras alertas que permitieron avanzar en la investigación.

Las autoridades indicaron que el detenido fue identificado como Dixon Jony B. C., señalado como presunto autor del hecho. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la captura.

Investigación y procedimiento policial

Según la Policía Nacional, la detención se produjo tras meses de indagaciones, recolección de indicios y análisis de información técnica. Las autoridades no detallaron públicamente los elementos probatorios para no afectar el debido proceso, pero precisaron que el sospechoso quedó a órdenes de la justicia para las diligencias correspondientes.

El Ministerio del Interior destacó que el caso se manejó con reserva investigativa, en coordinación con la Fiscalía, y que la captura responde a líneas de investigación consolidadas. La institución reiteró su compromiso de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme a la ley.

La vivienda donde ocurrió el hecho se ubica en el sector de La Alborada, una zona residencial del norte de Guayaquil. Desde el inicio del proceso, la Policía realizó pericias técnicas y entrevistas para reconstruir la cronología de lo sucedido.

Contexto y reacción del gremio periodístico

El fallecimiento de Ramos generó reacciones en el gremio periodístico, que solicitó celeridad y transparencia en las investigaciones. Organizaciones y colegas subrayaron la necesidad de garantías para el ejercicio del periodismo y el esclarecimiento oportuno de casos que involucran a comunicadores.

Las autoridades indicaron que el proceso continuará con audiencias judiciales y la presentación de cargos conforme avance la instrucción fiscal. Asimismo, recalcaron que la detención no constituye una sentencia y que el caso seguirá su curso legal hasta que se determinen responsabilidades.

El Ministerio del Interior afirmó que se mantendrá informada a la ciudadanía con datos verificados, en la medida en que el proceso lo permita, y reiteró que la lucha contra la impunidad es una prioridad institucional (12).

