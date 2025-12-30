Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

El exministro de Gobierno de Bolivia y excandidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo, fue detenido este martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando se disponía a abordar un vuelo internacional, y deberá declarar por un presunto delito de obstrucción al trabajo policial.

La detención se produjo momentos antes de que Del Castillo abordara un vuelo con destino a Chile, desde donde tenía previsto continuar su viaje hacia China, según confirmaron medios locales. Junto a él fue detenido también su cuñado, y ambos fueron trasladados a dependencias policiales en el municipio de Warnes, en el mismo departamento de Santa Cruz.

Tras su arresto, Del Castillo realizó una breve declaración ante los medios, en la que afirmó que su detención responde a motivaciones políticas. No obstante, las autoridades no han confirmado públicamente esa versión y señalaron que el procedimiento se enmarca en una investigación en curso.

De acuerdo con información del diario boliviano El Deber, el exministro deberá prestar declaración este mismo martes por un supuesto delito de obstrucción al trabajo policial, aunque hasta el momento no se han difundido detalles oficiales sobre los hechos específicos que se le atribuyen.

Contexto del viaje y procedimiento policial en Bolivia

Agentes policiales interceptaron a Eduardo del Castillo instantes antes de subir al avión, en un operativo que se desarrolló dentro de las instalaciones del aeropuerto. Las autoridades aeroportuarias no reportaron incidentes adicionales durante la detención.

Posteriormente, a Del Castillo y su acompañante los trasladaron bajo custodia policial a la localidad de Warnes, donde se encuentran las oficinas en las que se realizan diligencias relacionadas con el caso. Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado si el exministro permanecerá detenido o si afrontará el proceso en libertad.

Las fuerzas de seguridad no han emitido aún un comunicado oficial detallando el alcance de la investigación ni las medidas cautelares que podrían aplicarse.

Perfil político de Eduardo del Castillo

Del Castillo fue ministro de Gobierno durante el mandato del expresidente Luis Arce, cargo desde el cual estuvo a cargo de áreas clave como la seguridad interna y la Policía Boliviana. En las elecciones generales celebradas en agosto, fue candidato presidencial del MAS en la primera vuelta.

En esos comicios, el exministro obtuvo poco más del 3 por ciento de los votos, resultado que marcó el fin de más de dos décadas de gobiernos consecutivos del Movimiento al Socialismo, una de las fuerzas políticas más influyentes del país desde la llegada de Evo Morales al poder en 2006.

Tras la derrota electoral, Del Castillo mantuvo presencia pública limitada, mientras se desarrollaba un proceso de reconfiguración interna dentro del MAS.

Clima político en Bolivia y antecedentes recientes

La detención del exministro ocurre en un contexto de tensión política y judicial en Bolivia. En los últimos días, al expresidente Luis Arce también lo detuvieron y enviaron a prisión preventiva por cinco meses, mientras avanza una investigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con su gestión como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales.

Ese caso está vinculado a irregularidades en el Fondo Indígena, una causa que ha tenido amplio impacto político y mediático en el país y que ha involucrado a varios exfuncionarios.

Las autoridades judiciales bolivianas han reiterado que los procesos en curso se desarrollan conforme a la ley y que cualquier responsabilidad se deberá determinar por los tribunales competentes.

Hasta el momento, no se ha emitido una resolución judicial sobre la situación legal de Eduardo del Castillo, y se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre su comparecencia y las decisiones que adopten las autoridades.