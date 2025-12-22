Detienen en Florida a una mujer señalada por la muerte de dos exesposos el mismo día

Una mujer identificada como Susan Avalon, de 51 años, fue detenida en el distrito de Florida, en Estados Unidos, acusada de matar a tiros a sus dos exmaridos el mismo día, hechos por los que enfrenta cargos de homicidio en segundo grado, informaron autoridades locales.

Primer ataque y llamada de emergencia

Según información publicada por el portal Law & Crime, la investigación se inició tras una llamada anónima al sistema de emergencias, que alertó sobre un tiroteo en una vivienda de Bradenton, ciudad ubicada en el condado de Manatee.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre de 54 años con dos impactos de bala. La víctima aún estaba consciente y, al consultarle sobre el posible responsable, respondió: “Posiblemente mi exesposa”. El hombre fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica, pero murió esa misma noche a causa de la gravedad de las heridas.

Las autoridades confirmaron que Avalon había estado casada con la víctima y que ambos tenían una hija en común, de 15 años, quien residía con su padre. De acuerdo con la investigación, la pareja se había divorciado hace 11 años y la mujer adeudaba cerca de 4.000 dólares por concepto de manutención infantil.

Declaraciones del sheriff y hallazgo clave

Durante una conferencia de prensa, el sheriff del condado de Manatee, Rick Wells, relató que los agentes se dirigieron posteriormente a la vivienda de Avalon para interrogarla. Al llegar, la encontraron lavando su automóvil en la entrada de su casa.

Según Wells, cuando los oficiales le indicaron que necesitaban hablar con ella sobre su exmarido, la mujer respondió: “¿Cuál?”, una frase que llamó la atención de los investigadores. Durante la conversación, Avalon afirmó que uno de sus exesposos era un “abusador sexual” y “abusador de menores”, pero los agentes notaron que se refería a una persona distinta a la víctima hallada en Bradenton.

Ante esta confusión, la policía amplió la investigación y centró su atención en otro exmarido que residía en Tampa.

Segundo homicidio cometido por la mujer

Las autoridades del condado de Manatee se coordinaron con el Departamento de Policía de Tampa, cuyos agentes acudieron al domicilio del segundo hombre. En el lugar, encontraron el cuerpo sin vida, que también presentaba heridas de bala, confirmando un segundo homicidio ocurrido el mismo día.

El caso tomó mayor relevancia tras el testimonio del novio actual de Avalon, quien declaró que mantuvo una conversación inusual con ella un día antes de los hechos. Según su relato, la mujer le dijo: “Por si acaso me pasa algo, que lo ama y que solo quería que lo supiera”, una frase que, aseguró, no era habitual en su comportamiento.

El testigo también indicó que al día siguiente vio llegar a Avalon a la vivienda y que se metió a la ducha con la ropa puesta, un hecho que consideró extraño y que se incluyó en el informe policial.

Detención y cargos contra la mujer

Con estos elementos, las autoridades procedieron a la detención de Susan Avalon, a quien formalmente acusaron de homicidio en segundo grado. El sheriff Rick Wells sostuvo que, según las evidencias recabadas, “ella sabía lo que hacía” y que habría planificado los hechos.

Las autoridades indicaron que la Fiscalía buscará la pena más severa posible, mientras el caso continúa su curso en el sistema judicial de Florida.