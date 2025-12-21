Devolución del IVA alcanza USD 442 millones y beneficia a más de 853.000 personas en 2025

Diciembre cambió el ritmo de la devolución del IVA en Ecuador. Un movimiento fiscal aceleró pagos, amplió el alcance del beneficio y dejó una cifra que llamó la atención de miles de hogares.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que el Estado ejecutó un nuevo desembolso por 100 millones de dólares. El pago correspondió a la devolución del IVA dirigida a adultos mayores y personas con discapacidad.

Con este movimiento, el total acreditado durante 2025 llegó a 442 millones de dólares.

Devolución del IVA refuerza apoyo a adultos mayores y personas con discapacidad

La cifra superó con amplitud los registros del año anterior. En 2024, la devolución del IVA alcanzó 345 millones de dólares, lo que deja una diferencia positiva de 97 millones en 2025.

Este crecimiento respondió a una política sostenida de fortalecimiento del apoyo económico a sectores prioritarios, indicó el Gobierno de Ecuador.

Según el SRI, el objetivo apunta a aliviar la presión del costo de vida mediante transferencias directas. El beneficio llegó a más de 853.000 personas en todo el país. Adultos mayores y personas con discapacidad accedieron a estos recursos.

SRI confirma acreditación total de solicitudes

El avance también despejó una de las principales inquietudes ciudadanas. El estado de las solicitudes marcó un punto clave dentro del proceso de devolución del IVA.

El SRI informó que “todas las solicitudes de devolución del IVA que fueron debidamente notificadas hasta el 11 de noviembre de 2025 ya se encuentran acreditadas”.

La entidad aseguró que el cronograma avanzó conforme a los plazos definidos. Además, el organismo tributario destacó que la ejecución se realizó bajo criterios de transparencia y eficiencia.

Gobierno destaca impacto fiscal y confianza ciudadana

Desde el Ejecutivo, el mensaje se centró en la sostenibilidad de la política. La devolución del IVA se mantiene como una herramienta clave dentro del esquema de protección social.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa sostiene que una administración ordenada de las finanzas públicas permite cumplir compromisos con los grupos prioritarios.

Según el Ejecutivo, la devolución del IVA no solo actúa como alivio económico. También fortalece la confianza ciudadana y avanza hacia un modelo de protección social más sólido y sostenible.