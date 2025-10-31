Día de los Fieles Difuntos: Portoviejo cierra vías y despliega operativos para el acceso a cementerios

Con la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos este domingo 2 de noviembre, y el inicio de la actividad comercial y las visitas desde el sábado 1 de noviembre, la Empresa Pública Portovial ha implementado un plan de contingencia que incluye el cierre de varias calles para el tránsito vehicular en las inmediaciones de los camposantos del cantón. El objetivo es garantizar la seguridad y fluidez de los miles de visitantes que se espera acudan a los 14 cementerios del cantón, siendo los principales el Cementerio General, Picoazá y Jardines de Manabí.

El plan se ejecutará el 1 y 2 de noviembre de 2025, en un horario continuo desde las 06h00 hasta la medianoche. Portovial desplegará Agentes de Tránsito en zonas clave para controlar y redireccionar el tránsito vehicular.

Cierres viales y operativos específicos

1. Cementerio General de Portoviejo: Este es el punto con mayor despliegue, contando con 5 puntos de control, 5 agentes, 2 motorizados y 10 dispositivos de seguridad vial.

Calles cerradas al tránsito vehicular y exclusivamente peatonales: La calle Juan Montalvo , entre 10 de Agosto y Córdova. La calle Coronel Sabando , desde Pedro Gual hasta la calle Sucre. La calle 10 de Agosto , entre Coronel Sabando y Juan Montalvo.

Rutas alternas sugeridas: Calles Pedro Gual, Córdova y Sucre.

Calles Pedro Gual, Córdova y Sucre. Comercio: Jorge Carranza, coordinador de los cementerios del cantón Portoviejo, informó que los 100 a 120 comerciantes externos estarán ubicados sobre la calle 10 de Agosto, entre Juan Montalvo y Coronel Sabando. Se ha coordinado que solo las personas con locales frente al parque Cayambe podrán expender flores.

2. Cementerio Picoazá: Se implementarán 2 puntos de control, con 2 agentes, 2 motorizados y 10 dispositivos de seguridad vial.

Calle cerrada al tránsito vehicular y designada como tramo peatonal: La calle Venezuela , contigua al cementerio.

Control: Agentes civiles de tránsito realizarán control desde la Calle Tomás Larrea hasta la calle Venezuela.

3. Camposanto Jardines de Manabí: Este camposanto contará con 2 puntos de control, 3 agentes, 2 motorizados y 20 dispositivos de seguridad vial.

Vía convertida en «tramo de vía peatonal»: La calle Tnte. Hugo Ortiz , ubicada frente a la entrada del camposanto.

Vía alterna: La calle Víctor Emilio Estrada.

Logística y recomendaciones adicionales

Jorge Carranza, coordinador de los cementerios, señaló que se han otorgado más de 3.000 permisos para pintura, adecentamiento y colocación de lápidas. Aproximadamente 25 a 30 pintores ofrecerán sus servicios en la parte posterior del Cementerio General.

Las puertas de los cementerios estarán abiertas de 6 de la mañana a 12 de la noche. Se han programado misas campales en los exteriores del Cementerio General: el sábado a las 5 de la tarde, y el domingo a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 5 de la tarde.

Entre los visitantes se encuentra Nayeli Cabrera, quien viene con su familia a Jardines de Manabí y Junín. Danni Rodríguez, vendedora de velas, se ubicará en la puerta del Cementerio General tras pagar 9 dólares por su puesto, esperando trabajar el sábado y domingo desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Carranza invitó a la ciudadanía a acercarse «con la mayor calma, que vengan con tiempo«, ya que es un momento de paz y gratitud hacia los familiares.