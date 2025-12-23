Diciembre extiende horarios y aumenta la afluencia en el comercio de Santo Domingo

El comercio de Santo Domingo de los Tsáchilas intensifica su actividad en diciembre, cuando comerciantes, compradores locales y foráneos, durante los días previos a Navidad, ocupan calles y avenidas céntricas para dinamizar la economía anual.

Abren más temprano y cierran más tarde

Diciembre acelera el ritmo comercial de Santo Domingo. Los locales abren más temprano y cierran más tarde, mientras las zonas céntricas concentran un flujo constante de compradores. Este comportamiento responde a la temporada navideña y de fin de año, considerada la más importante para el sector comercial.

Las avenidas 3 de Julio y 29 de Mayo concentran la mayor actividad. En estos ejes se registra alta afluencia peatonal y vehicular durante todo el día. La avenida Quito también muestra movimiento, aunque con menor intensidad frente a los principales corredores comerciales. En la calle Ambato, el escenario resulta más complejo. Decenas de comerciantes ocupan calzada y veredas, luego del cierre vehicular aplicado hace más de cuatro meses. Esta situación genera congestión y dificulta el tránsito peatonal en horas pico.

Comercio y tráfico en ejes clave

En la avenida 29 de Mayo, el tránsito se vuelve lento gran parte del día. Agentes civiles de tránsito intentan ordenar la circulación, especialmente en horas de mayor afluencia. La presencia de compradores incrementa la presión sobre una vía clave para la ciudad. Mientras tanto, la peatonal 3 de Julio mantiene un flujo constante de personas. Los comerciantes aprovechan cada jornada para atender hasta altas horas, con el objetivo de vender su mercadería antes de cerrar el año.

Víctor Baque, comerciante de la Asociación Zaracay, explicó que la planificación inicia desde noviembre. Indicó que muchos comerciantes acceden a préstamos para abastecerse. Señaló que los clientes llegan desde zonas urbanas, rurales y de otras provincias, lo que refuerza el carácter regional del comercio local.

Ventas, expectativas y seguridad

Ropa, calzado, bisutería y artículos variados llenan los puestos. Baque afirmó que existe circulación constante de personas. Reconoció que no todos compran, pero destacó que diciembre permite reactivar la economía y avanzar en el pago de deudas acumuladas. El movimiento comercial se mantendrá hasta el 31 de diciembre, incluso en horario nocturno. Los comerciantes confirman atención diaria, con disposición para recibir a clientes en cualquier momento del día.

En seguridad, los negocios cuentan con cámaras, botón de pánico y guardias privados. Sin embargo, Baque solicitó mayor presencia institucional, al señalar que el casco comercial requiere atención permanente por su aporte económico.

Tradición navideña en Pupusá

El centro comercial Pupusá mantiene su tradición navideña. Allí se venden juguetes, fundas de caramelos y nacimientos de distintos precios. Luis San Nicolás, comerciante del sector, indicó que los días previos a Navidad concentran la mayor demanda. Los locales atienden desde las 07:00 hasta las 21:00, con personal de seguridad. San Nicolás invitó a la ciudadanía a acudir con confianza. Así, Santo Domingo cierra el año con comercio activo, calles llenas y un dinamismo que marca el cierre económico anual. (23)