Diciembre impulsa hasta 5 mil empleos temporales en Portoviejo

Con las festividades de diciembre, Portoviejo se reactiva en su comercio local. Todo fluye, crece la actividad económica y se genera más trabajo temporal, especialmente en sectores vinculados a las ventas navideñas y de fin de año.

La capital de Manabí mueve considerablemente las cifras del comercio, señaló Carlos Coronel, del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES) de Quito. Explicó que, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), entre enero y noviembre Portoviejo factura 3,6 millones de dólares mensuales en comercio formal.

Sin embargo, en diciembre la facturación se incrementa hasta 4,8 millones de dólares, lo que representa un 32 % más en ventas respecto al promedio anual. Esta cifra resulta muy interesante, destacó el experto, por el impacto directo en la economía local.

Aumento de empleo y consumo

Coronel agregó que este movimiento comercial se traduce en aproximadamente 4 mil a 5 mil empleos temporales adicionales, considerando solo el sector comercio. Estos puestos se concentran principalmente en ventas navideñas y actividades relacionadas con fin de año.

Por su parte, Cerela Hidalgo, presidenta de la Cámara de Comercio de Portoviejo, coincidió con estas cifras económicas. Señaló que comerciantes y empresarios siempre esperan diciembre para mejorar sus ventas gracias al mayor consumo ciudadano.

Agregó que la inyección del décimo tercer sueldo, sumada a las fiestas de Navidad y fin de año, genera una dinámica económica que supera los 200 millones de dólares brutos, impulsando el movimiento comercial en la ciudad.

Empleo temporal e informalidad

Yamilet Cevallos, estudiante universitaria, contó que trabaja de forma temporal en un centro de eventos, donde la demanda aumenta por las cenas navideñas. Indicó que recibe entre 15 y 20 dólares por evento, logrando hasta 400 dólares en ese período.

“Son recursos económicos que me sirven para mis gastos personales”, expresó la joven, quien forma parte del empleo temporal que se genera durante la temporada festiva en Portoviejo.

Coronel recalcó que la ciudad genera aún mayores ingresos, ya que las cifras que maneja el CIEES corresponden solo a la economía formal, es decir, a transacciones donde se emite factura y se reflejan en el SRI.

Reconoció que existen numerosos negocios informales, como ferias libres y puestos ambulantes, donde no se emiten facturas y, por lo tanto, no hay registros oficiales que permitan medir su impacto real.

Flujo de dinero y valor agregado

El especialista destacó que el movimiento de dinero no significa que todo se queda en la ciudad, ya que luego el comerciante debe cancelar al importador los productos vendidos durante la temporada alta.

Otro comportamiento del comercio en Portoviejo es el bajo consumo intermedio o valor agregado. Explicó que la mayoría de productos se venden de forma primaria, como frutas y verduras, sin procesos adicionales.

Entre los pocos ejemplos de valor intermedio, se destaca el plátano, que se transforma en chifles o snacks, generando mayores ingresos económicos y aportando más a la dinámica productiva local.

Por: Galo Mero