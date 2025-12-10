Dieta equilibrada, ejercicio, descanso y seguimiento médico, claves para un embarazo saludable después de los 40 años

El ginecólogo Juan José López Galián, jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud San José, explicó este 2024 en Madrid que, ante el aumento de embarazos en mujeres de más de 40 años, es fundamental mantener hábitos saludables y cumplir controles médicos estrictos para minimizar riesgos.

Un embarazo saludable después de los 40

El especialista enfatizó que seguir una dieta equilibrada, realizar ejercicio físico regular y mantener un descanso adecuado son medidas esenciales para un embarazo seguro en edades avanzadas. También subrayó la importancia de acatar las recomendaciones médicas y vigilar factores de riesgo como obesidad, diabetes e hipertensión, más frecuentes en mujeres mayores.

Aunque la edad materna avanzada se asocia con riesgos tanto maternos como neonatales, López Galián aclaró que esto no implica que un embarazo después de los 40 no pueda desarrollarse de forma saludable. Entre los riesgos señalados se encuentran retraso del crecimiento uterino, malformaciones genéticas, parto prematuro o necesidad de cesárea, condiciones cuya incidencia puede controlarse mediante seguimiento médico continuo.

El aumento de estas gestaciones se enmarca en una tendencia demográfica registrada en Europa y España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2009 el 4,65% de los nacimientos correspondía a madres de 40 años o más. En 2024, esta cifra ascendió al 10,44%, y alcanzó su punto máximo en 2022 con 10,99%. Además, casi el 1% de las madres en 2024 tenía 50 años o más.

Evaluación médica previa: un paso imprescindible

El ginecólogo explicó que, una vez tomada la decisión de buscar un embarazo, es necesario someterse a una revisión ginecológica completa. Este proceso incluye una entrevista para evaluar antecedentes familiares, enfermedades pasadas o actuales, alergias, cirugías previas y hábitos de vida.

También recomendó realizar una exploración física y pruebas complementarias como ecografía transvaginal y citología, que permiten valorar el estado del cuello del útero y detectar posibles complicaciones que requieran supervisión especializada.

Una analítica general es igualmente fundamental. Esta evaluación permite conocer la línea base de salud de la mujer, descartar anemia, identificar el grupo sanguíneo, medir glucosa, evaluar la función hepática y renal y revisar hormonas tiroideas. Las serologías permiten determinar qué infecciones ha tenido la paciente y para cuáles posee inmunidad.

Seguimiento y control durante el embarazo

Durante la gestación, López Galián insistió en la necesidad de mantener un control riguroso de los factores de riesgo, especialmente el peso, la glucosa y la tensión arterial. El seguimiento del desarrollo del bebé y el cumplimiento estricto de las recomendaciones médicas son elementos decisivos para reducir complicaciones.

El especialista recordó que las mujeres de mayor edad requieren atenciones específicas debido al incremento de condiciones como la hipertensión gestacional, la diabetes y las alteraciones en el crecimiento fetal. Un control adecuado y oportuno permite detectar variaciones y actuar de manera preventiva.

Contexto demográfico y desafíos sanitarios

El retraso de la maternidad es una tendencia sostenida en España y otros países europeos. Factores como el desarrollo profesional, la situación económica y la disponibilidad de técnicas de reproducción asistida han contribuido al aumento de la edad promedio de maternidad.

El incremento de embarazos a partir de los 40 años representa también un desafío para los sistemas de salud, que deben garantizar atención especializada y accesible para esta población. Las guías médicas recomiendan estrategias de prevención, educación sanitaria y seguimiento personalizado.

El especialista reiteró que la clave está en la combinación de estilos de vida saludables, vigilancia médica constante y conocimiento de los riesgos para actuar de manera anticipada.