Distrito sangriento: Diez hombres fueron asesinados el fin de semana entre Manta y Montecristi

Diez hombres asesinados dejó una serie de ataques armados durante el fin de semana del 10 y 11 de enero de 2026 entre Manta y Montecristi,provincia de Manabí. Los hechos, ocurridos entre las 09h00 del sábado y las 21h00 del domingo, elevaron la preocupación ciudadana por la violencia. El Distrito Manta, en el que también se incluye a Jaramijó, cerró el año 2025 con 519 muertes violentas.

De los diez homicidios, seis se registraron en Manta y cuatro en Montecristi. Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 15 años. Los ataques fueron selectivos, según informó la Policía Nacional, y dejaron además cuatro personas heridas. Ricardo Romero, jefe subrogante de la Policía en el Distrito Manta, reconoció la inquietud de la población y calificó los crímenes como “muertes selectivas”.

Todas las víctimas son hombres

“No vemos que lleguen a atentar contra comerciantes, vendedores o personas de bien. Se tratan de muertes selectivas. Los sicarios llegan y disparan contra un blanco seleccionado”, declaró el oficial. Entre los casos reportados el domingo por la noche figuran el asesinato de Edison Alejandro Delgado Macías en el sector Tierra Santa de Montecristi. En ese caso, hombres armados irrumpieron en una vivienda y lo mataron a disparos.

También, durante la noche del domingo Jorge Enrique Vera Piguave, de 30 años, resultó acribillado frente a una tienda en el barrio Ursa de Manta. El oficial Gómez, de la Policía, indicó que se han identificado dos vehículos utilizados en los atentados del fin de semana. “Tenemos identificados dos vehículos que se usaron para cometer los atentados del fin de semana. En las próximas horas le brindaremos resultados a la ciudadanía“, señaló.

Distrito Manta el más violento del 2025

El oficial anunció también la llegada de refuerzos policiales a Manta en los próximos días para fortalecer las medidas de seguridad. El Distrito Manta, considerado el más violento de Manabí en 2025 con 519 muertes violentas, registra en los primeros once días de 2026 un total de 27 muertes violentas. Esto se dio frente a las 20 del mismo período en 2025. Esta tendencia al alza se enmarca en el contexto de escalada de violencia en la provincia de Manabí, bajo estado de excepción desde finales de 2025.

Asesinados en el cantón Montecristi durante el fin de semana:

Jecson Ramírez Rodríguez (27años) Jordan Mendoza Pína (15 años) David Macías Peñarrieta (21 años) Edison Delgado Macías ( 36 años)

Asesinados en el cantón Manta durante el fin de semana:

Jorge Vera Piguave (30 años) Darwin Macías Briones (23 años) Carlos Ponce León (46 años) George Panchana Reyes (35 años) Deivi Quiroz García (31 años) Daniel Merchán Cuenca (26)

La Policía Nacional continúa las investigaciones para determinar los móviles exactos, identificar a los responsables y esclarecer posibles vínculos entre los casos. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas directamente con estos diez homicidios del fin de semana. Las autoridades han enfatizado la necesidad de colaboración ciudadana para avanzar en las investigaciones y han reiterado los refuerzos policiales. (17)