Dirigente sindical es apuñalado durante asalto en Santo Domingo

Un hombre identificado como Julio César Mullo, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores, fue atacado con arma blanca la mañana del 11 de diciembre en la avenida Héctor Aguavil, en Santo Domingo, cuando caminaba hacia su trabajo. El ataque ocurrió durante un asalto ejecutado por dos delincuentes que lo interceptaron para robarle.

Asalto violento en Santo Domingo

El hecho ocurrió alrededor de las 07:00 en los terrenos destinados para el futuro Mall Santo Domingo, junto a la Zona Rosa. Según testigos, dos sujetos merodeaban el sector antes de acercarse a su víctima. La Policía investiga si buscaban atacar a cualquier transeúnte o si fue un ataque dirigido.

La víctima caminaba desde su casa rumbo a la Prefectura cuando los agresores lo interceptaron. Los delincuentes exigieron sus pertenencias. Entonces, Julio César Mullo se resistió. Tras esto, los atacantes respondieron con violencia. Lo apuñalaron aproximadamente siete veces.

Además, los vecinos escucharon disparos durante el ataque. Aunque hubo detonaciones, ninguna bala lo alcanzó. Los peritos analizan los casquillos recuperados en la zona.

Reacción inmediata y traslado al hospital de Santo Domingo

A pesar de la gravedad de las heridas, Mullo permaneció consciente. Paramédicos del ECU-911 lo atendieron en pocos minutos. Luego, lo trasladaron al Hospital del IESS Santo Domingo, donde recibió atención urgente. Hasta el cierre de esta nota, no se conocía su evolución médica.

El ataque generó profunda preocupación entre compañeros de trabajo y dirigentes sindicales que llegaron al sitio. Muchos expresaron mensajes de apoyo en redes sociales. También pidieron que se refuerce la seguridad en los accesos hacia instituciones públicas de la ciudad.

Mullo es una figura reconocida en el movimiento sindical. Dirige el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) en la provincia. Ha participado activamente en movilizaciones laborales y mesas de diálogo.

Policía investiga ataque en Santo Domingo

La Policía Nacional desplegó un operativo en los alrededores de la avenida Héctor Aguavil. Buscan identificar a los dos atacantes que huyeron tras el asalto. Hasta el momento, no hay detenidos. Los agentes revisan cámaras de seguridad cercanas para reconstruir la ruta de escape.

Además, los investigadores analizan si los agresores actuaron solos o si pertenecen a una banda que opera en esa zona. En los últimos meses, los robos a mano armada han aumentado en Santo Domingo.

Alerta ciudadana tras nuevo ataque en Santo Domingo

Moradores de la Zona Rosa pidieron mayor presencia policial. Aseguran que los espacios vacíos del terreno destinado para el Mall Santo Domingo se han convertido en puntos críticos para asaltos. También señalaron que los robos son frecuentes en las primeras horas de la mañana y altas horas de la noche.

El caso de Julio César Mullo volvió a encender el debate sobre seguridad urbana (31).