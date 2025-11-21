Disidentes de las FARC fueron fotografiados en Carchi, a unos 200 kilómetros de la frontera

Al menos diez personas armadas, dos de ellas portando fusiles de largo alcance y equipos de comunicación, transitaron por la parroquia El Goaltal, cantón Espejo, provincia del Carchi. Aquello generó alarma entre los habitantes. Los individuos llevaban en el brazo izquierdo un brazalete rojo y verde con las iniciales “FG”. Se trata de un distintivo del grupo disidente Fuerzas del Pacífico, vinculado a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico.

Este grupo irregular, según las autoridades de Colombia está alineado con los Comandos de la Frontera. El Goaltal se encuentra a 200 kilómetros dentro del territorio ecuatoriano, distancia que evidencia una incursión profunda desde la línea fronteriza con Colombia. Testigos indicaron que los hombres avanzaban con paso rápido y nadie se atrevió a acercarse. Uno de ellos cubría su cabeza con una pañoleta verde y otro ocultaba un objeto bajo una bolsa plástica azul.

Las fotografías se tomaron en Carchi

Según reportes de Inteligencia a los que accedió Ecuavisa, las fotos tomadas por pobladores constituyen la primera evidencia visual de la presencia de este grupo en territorio ecuatoriano. Hasta el momento, las autoridades de Ecuador no han emitido pronunciamiento oficial sobre el incidente. Tampoco se ha dado a conocer sobre las medidas que se adoptarán.

Las disidencias de las FARC-EP, son denominadas por el Gobierno colombiano como Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR). En su mayoría se conforman principalmente por excombatientes que no acogieron el acuerdo de paz de 2016. Se dedican al control territorial y a actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión y minería ilegal.

Seguridad en la zona norte de Ecuador

En 2021 se las catalogó como organizaciones terroristas por Estados Unidos. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en octubre de 2021 estas estructuras contaban con aproximadamente 5.500 combatientes. Estos estaban distribuidos en 34 frentes y tenían presencia en 123 municipios colombianos, aunque otras estimaciones elevan la cifra hasta 7 mil integrantes.

Algunos bloques mantienen actualmente un cese al fuego con el Gobierno de Gustavo Petro, mientras se espera la instalación de mesas de diálogo. La aparición de miembros armados a 200 kilómetros de la frontera reaviva la preocupación por la seguridad en la zona norte de Ecuador. Esta zona, históricamente afectada por el conflicto armado colombiano y el incremento de actividades del crimen organizado transnacional.