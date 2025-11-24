Djorkaeff Reasco firmaría por tres temporadas con Independiente del Valle para la LigaPro 2026

El delantero ecuatoriano Djorkaeff Reasco, de 25 años, firmaría un contrato por tres temporadas con Independiente del Valle para la LigaPro 2026, según reportó el periodista Pepe Mera.

Esta operación se concretaría en los próximos días como agente libre al finalizar su vínculo con El Nacional este diciembre, con el fin de potenciar el frente de ataque del líder del torneo actual.

Acuerdo alcanzado con el goleador nacional

Reasco, formado en las canteras de Liga de Quito donde ganó el campeonato nacional en 2018, la Copa Ecuador 2019 y las Supercopas de 2020 y 2021, llega al IDV tras una destacada campaña en El Nacional. En la temporada 2025, el atacante ha disputado 32 partidos entre todas las competencias, anotando 18 goles (17 en LigaPro y uno Copa Ecuador) y registrando 6 asistencias, acumulando más de 2.732 minutos en cancha.

El valor de mercado de Reasco se estima en 600 mil dólares, según plataformas especializadas como Transfermarkt, lo que representa un movimiento económico favorable para Independiente del Valle al no requerir pago de traspaso. El club rayado, bicampeón de la Copa Sudamericana en 2019 y 2022, busca reforzar su plantilla con talento local para mantener la competitividad en la LigaPro y torneos continentales.

Temporada 2025 de Independiente del Valle

Independiente del Valle lidera la LigaPro 2025 con 74 puntos tras 35 jornadas, aventajando por 12 unidades a Liga de Quito y Barcelona SC, ambos con 62 puntos. Al equipo de Sangolquí le restan cinco fechas para concluir el torneo: 2 enfrentamientos contra Liga de Quito, Orense, Universidad Católica y Barcelona.

Entre estos, dos duelos serán contra rivales directos como Liga de Quito, lo que podría sellar el título nacional. El IDV ha incorporado jugadores nacionales en temporadas previas, como parte de su estrategia de desarrollo de talentos locales, alineada con su academia formativa reconocida en Sudamérica.

Rendimiento de Reasco y contexto del fichaje

En El Nacional, Reasco destacó pese a la irregularidad del equipo militar, que luchó por evitar el descenso en etapas previas. Sus 18 goles lo posicionan entre los máximos artilleros de la LigaPro 2025. El delantero tuvo pasos por el exterior: Newell’s Old Boys e Instituto de Córdoba en Argentina y Dorados de Sinaloa. Además participó con Ecuador en el Mundial de Catar 2022 y Barcelona Sporting Club.

Varios clubes manifestaron interés en Reasco durante el año, incluyendo ofertas de México, Croacia y un equipo brasileño, según el periodista Deco Espinoza. Sin embargo, el acuerdo con IDV se concretó por la estabilidad deportiva y la vitrina internacional que ofrece el club, incluyendo la Copa Libertadores 2026.

Posible impacto en la Selección Ecuatoriana

Reasco no ha sido convocado recientemente por el director técnico Sebastián Beccacece, pese a pedidos de hinchas y analistas basados en su rendimiento. Su llegada al IDV podría abrir puertas para un retorno a la Tricolor, considerando la visibilidad en competiciones de alto nivel. El jugador, hijo del exinternacional Néicer Reasco, acumula experiencia en más de 50 partidos con clubes ecuatorianos y argentinos.

Próximos pasos en el mercado de fichajes

Independiente del Valle oficializará el fichaje en las próximas horas, posiblemente mediante un comunicado en sus redes sociales. Para la temporada 2026, el club aspira al bicampeonato en LigaPro, tras títulos en 2021 y 2022. Reasco se uniría a delanteros como Claudio Spinelli, formando una dupla ofensiva en el esquema del entrenador Javier Rabanal.

La LigaPro 2025 finalizará el 21 de diciembre, con el IDV enfocado en cerrar el año con el trofeo nacional. Este refuerzo se enmarca en el mercado de fichajes ecuatoriano, donde equipos como Barcelona SC y Emelec también buscan movimientos para 2026.