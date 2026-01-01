Docente universitario muere por impacto de bala durante incidente registrado el último día del 2025

La noche del 31 de diciembre, en el suroeste de Guayaquil, el docente Víctor Estrada, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), perdió la vida tras resultar herido por un impacto de bala durante un incidente armado, mientras caminaba junto a su padre.

De acuerdo con el informe policial, momentos antes del hecho, Estrada había adquirido un monigote para las celebraciones de Año Nuevo. Posteriormente, mientras transitaba por la zona acompañado de su padre, se escucharon varias detonaciones.

Según el testimonio recogido por las autoridades, el padre del docente confundió inicialmente los sonidos con camaretas, habituales durante las festividades. Sin embargo, en el sector se produjo una balacera y, segundos después, encontró a su hijo tendido en el suelo con una herida de bala en la cabeza.

Personas cercanas a la víctima indicaron que el impacto habría sido causado por una bala perdida, versión que forma parte de las líneas de investigación preliminares. Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Investigación y contexto del suceso

El incidente ocurrió en una fecha marcada por celebraciones y alta afluencia de personas en distintos sectores de la ciudad. La Policía Nacional inició el levantamiento de indicios y la recopilación de testimonios en el lugar para determinar responsabilidades.

Tras conocerse el fallecimiento, la Espol emitió un comunicado oficial en el que expresó su pesar por la pérdida de Víctor Estrada. La institución destacó su trayectoria como cineasta y docente, así como su aporte a la formación académica y artística.

En el pronunciamiento, se resaltó que Estrada fue creador del Motion Lab, pionero en el arte del stop motion dentro de la universidad y un miembro activo de la comunidad académica.

La Espol señaló que su legado permanece en los estudiantes que formó, en sus proyectos creativos y en su contribución al desarrollo del lenguaje audiovisual. La institución manifestó su solidaridad con familiares, amigos y colegas del docente.

Impacto y seguimiento de muerte del docente

El caso ha generado atención en el ámbito educativo y cultural del país, al tratarse de un profesional vinculado a la formación universitaria y a la producción artística. La comunidad espera el avance de las investigaciones para el esclarecimiento del hecho.

Las autoridades informaron que cualquier novedad relevante se comunicará por los canales oficiales correspondientes (12).