Dolor de estómago por nervios: Causas y mecanismos fisiológicos

El dolor de estómago antes de eventos importantes, como citas, entrevistas de trabajo o presentaciones públicas, es una manifestación física habitual de la ansiedad anticipatoria. Según la doctora Amelia Rengifo, este síntoma surge cuando los nervios provocan contracciones en el músculo liso del estómago, generando espasmos y molestias. Aunque común, no afecta a todas las personas por igual y se explica por la estrecha conexión entre el cerebro y el sistema digestivo. Este fenómeno, que puede incluir náuseas, cólicos o diarrea, no es evitable por completo, pero se puede aliviar con técnicas de relajación o medicamentos bajo prescripción.

La especialista detalla que el dolor abdominal por nervios ocurre porque “cuando una persona está nerviosa, el estómago puede doler porque los nervios hacen que el músculo liso del estómago se contraiga y supra como espasmos y eso produce dolor”. Esta respuesta involuntaria del sistema digestivo ante situaciones estresantes varía según la sensibilidad individual y la forma en que cada persona procesa el estrés emocional.

Explicación médica del origen del dolor

Desde una perspectiva médica, el origen radica en la conexión cerebro-intestino. El tracto gastrointestinal posee un sistema nervioso entérico propio, compuesto por capas de neuronas que recubren el tubo intestinal y mantienen una comunicación constante con el sistema nervioso central. Cuando el cerebro detecta tensión emocional, como ansiedad o estrés, envía señales al intestino, que responde con alteraciones como espasmos, cambios en el tránsito intestinal o dolor. Emociones como la tristeza o el enfado también pueden desencadenar síntomas físicos reales en esta área, destacando la sensibilidad del aparato digestivo a los estados mentales.

Los síntomas del dolor de estómago por nervios se manifiestan de diversas formas. Entre los más frecuentes se encuentran la falta de apetito, náuseas, cólicos, gases, diarrea, estreñimiento, indigestión, acidez, hinchazón abdominal o distensión. Además, son comunes sensaciones como presión en la boca del estómago, cosquilleo, hormigueo, sensación de vacío o los conocidos “nervios en el estómago”, que suelen aparecer justo antes de un evento relevante. Una vez activado este mecanismo, el control voluntario es limitado, ya que el cuerpo reacciona antes de que intervenga la razón.

Estrategias para prevenir y mitigar el malestar

Por ello, la especialista recomienda técnicas para mitigar el estrés si se anticipa la molestia. Una de ellas es el ejercicio físico para distraerse del evento inminente o actividades que despejen la mente. Si el dolor es recurrente, sugiere recurrir a terapia para identificar y gestionar posibles traumas o preocupaciones subyacentes que intensifiquen la respuesta ansiosa. Bajo prescripción médica, se pueden emplear medicamentos ansiolíticos para tratar la ansiedad de base, aunque no eliminan completamente la reacción digestiva. Rengifo también advierte que “se podría evitar tomando una medicación para los nervios que sea ansiolítica”, pero enfatiza la importancia de abordar el origen emocional.

Para aliviar el dolor una vez presente, el enfoque se centra en relajar el músculo estomacal. En este sentido, el especialista menciona que “la manera de aliviar el dolor solamente se podría hacer con una Buscapina que es un espasmolítico del músculo liso”, un fármaco diseñado para reducir los espasmos causantes del malestar. Siempre debe usarse bajo supervisión médica para evitar complicaciones.

Significado y contexto de la respuesta corporal

Este dolor de estómago no representa una debilidad, sino una señal natural del cuerpo ante situaciones percibidas como importantes. Comprender la relación entre emociones y salud digestiva permite reconocer que el estómago traduce lo que los nervios no expresan verbalmente. En contextos de salud mental, expertos destacan que la ansiedad anticipatoria afecta a una porción significativa de la población, con estudios médicos confirmando la bidireccionalidad del eje cerebro-intestino. Por ejemplo, investigaciones en neurogastroenterología indican que el estrés crónico puede alterar la microbiota intestinal, exacerbando síntomas como los descritos.