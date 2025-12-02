COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Estados Unidos

Donald Trump advierte que los ataques dentro de Venezuela comenzarán “muy pronto”

Las tensiones incrementan entre Estados Unidos y la nación sudamericana tras la amenaza de Trump.
2 minutos de lectura
Donald Trump advierte que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto"
Trump emitió la advertencia este martes 2 de diciembre.
Donald Trump advierte que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto"
Trump emitió la advertencia este martes 2 de diciembre.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes 2 de diciembre que “muy pronto” comenzará a atacar objetivos dentro de Venezuela, en el marco de una escalada respecto de los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico contra supuestos narcotraficantes.

“Vamos a empezar a realizar esos ataques también por tierra. Porque es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar con eso muy pronto”, declaró Trump durante una reunión de seguridad de su gabinete retransmitido por la Casa Blanca.

En su intervención, acusó a la Administración anterior, liderada por el demócrata Joe Biden, de aplicar una política migratoria que ha permitido un flujo de drogas y la entrada de “asesinos” sin “ningún control” que se ha cobrado muchas vidas en Estados Unidos. “Estamos eliminando a esos hijos de put*”, declaró Trump ante los medios de comunicación.

Trump declara la guerra a carteles

No obstante, el magnate neoyorquino barajó llevar a cabo bombardeos contra otros países bajo este mismo argumento, puesto que considera que “cualquiera” que produzca o venda drogas a Estados Unidos “está sujeto a ataque”.

Durante la misma reunión de gabinete el presidente Trump extendiendo su advertencia más allá de Venezuela e implicando potencialmente a Colombia, en el marco de una ofensiva que planea incluir operaciones terrestres contra redes del narcotráfico.

Las declaraciones de Trump llega apenas unos días después de que mantuviera una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en medio de las tensiones bilaterales desde el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico, alegando una lucha contra el narcotráfico. Por su parte, la nación regida por el chavismo se prepara desde hace meses para cualquier arremetida extranjera. Maduro dijo en su momento que no le temblará la mano para responder.

COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO