Donald Trump afirma diálogo reciente con Nicolás Maduro sin avances en tensiones bilaterales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sostuvo una conversación “muy reciente” con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque aseguró que el diálogo no produjo resultados concretos para reducir las tensiones entre ambos países, en un contexto marcado por operativos estadounidenses contra el presunto narcotráfico en la región.

Trump realizó estas declaraciones ante la prensa durante un encuentro bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebrado en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida. El mandatario estadounidense indicó que, pese al contacto con Maduro, la comunicación no derivó en avances significativos. “Hablé con él muy recientemente, pero no salió mucho de eso”, señaló.

El presidente estadounidense no ofreció detalles adicionales sobre el contenido de la conversación ni precisó los temas abordados con el gobernante venezolano. Tampoco aclaró si el diálogo formó parte de un canal diplomático formal o de un contacto indirecto, en momentos en que las relaciones entre Washington y Caracas se mantienen tensas.

Presunto ataque a infraestructura vinculada al narcotráfico

En el mismo contexto, Trump aseguró que hace una semana fuerzas estadounidenses atacaron un muelle donde presuntamente se cargaban drogas en embarcaciones. Según su versión, la operación provocó una “gran explosión” y formó parte de acciones dirigidas contra el tráfico ilícito. “Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación”, afirmó, sin proporcionar información adicional.

El mandatario no especificó la ubicación exacta del muelle ni detalló el tipo de embarcaciones involucradas, así como tampoco explicó el alcance de la operación militar. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Defensa de Estados Unidos han confirmado oficialmente la existencia del ataque descrito por Trump.

La falta de confirmación oficial mantiene abiertas las interrogantes sobre el lugar, los objetivos y el impacto de la presunta operación. Así como sobre el papel que dicha infraestructura desempeñaría en las rutas del narcotráfico regional.

Contexto de la relación bilateral

De confirmarse el ataque mencionado por Trump, este podría constituir el primer ataque directo de Estados Unidos contra territorio venezolano. Esto marcaría un nuevo punto de tensión en la relación bilateral. Washington ha acusado reiteradamente al gobierno venezolano de permitir o facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico, acusaciones que Caracas ha rechazado en múltiples ocasiones.

Las relaciones entre ambos países se encuentran deterioradas desde hace varios años, con sanciones económicas, restricciones diplomáticas y acusaciones mutuas en el ámbito político y de seguridad. En este escenario, los contactos directos entre ambos presidentes han sido escasos y poco transparentes.

Hasta el cierre de esta nota, el gobierno de Venezuela no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las declaraciones de Trump ni sobre el presunto ataque mencionado.