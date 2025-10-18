COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Estados Unidos

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro ha ofrecido cooperación a EE. UU. ante operaciones en el Caribe

Según información publicada por The New York Times, Maduro habría propuesto abrir los proyectos petroleros y auríferos actuales y futuros a empresas estadounidenses.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. FOTO: Europa Press.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. FOTO: Europa Press.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. FOTO: Europa Press.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. FOTO: Europa Press.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

nmoreira@lamarea.ec

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes 17 de octubre que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, le ha “ofrecido de todo” para evitar confrontaciones con Estados Unidos, en medio de operaciones militares recientes en el Caribe relacionadas con la lucha contra el narcotráfico.

Las declaraciones se dieron durante un encuentro bilateral con el presidente Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca. Esto ocurrió mientras Nicolás Maduro declara estado de emergencia por posibles agresiones externas.

Maduro propone cooperación económica a EE. UU.

Trump aseguró que Nicolás Maduro ha mostrado disposición a cooperar con Estados Unidos y evitar conflictos. “Lo ha ofrecido todo. ¿Sabéis por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos”, indicó a los medios, destacando la intención de Venezuela de prevenir enfrentamientos directos con Washington.

Según información publicada por The New York Times, Maduro habría propuesto abrir los proyectos petroleros y auríferos actuales y futuros a empresas estadounidenses. Además, Nicolás Maduro planea otorgar contratos preferenciales a compañías de Estados Unidos.

Reconfiguración de contratos energéticos y comerciales

La propuesta incluiría también revertir el flujo de exportaciones petroleras venezolanas de China a Estados Unidos. También busca reducir significativamente los contratos energéticos y mineros con empresas de China, Irán y Rusia. Estas medidas buscan aumentar la cooperación bilateral. Además, garantizan oportunidades para empresas estadounidenses en Venezuela.

En paralelo, Trump confirmó que la reciente acción militar en el Caribe apuntó a un “submarino cargado de drogas”, diseñado específicamente para transportar grandes cantidades de narcóticos.

Detenidos y supervivientes del ataque

Sobre los tripulantes del submarino, el mandatario precisó que “no era un grupo de gente inocente” y remarcó la singularidad del ataque con Nicolás Maduro observando la situación detenidamente.

Fuentes de la cadena estadounidense CNN indicaron que el Ejército mantiene detenidos a dos supervivientes del ataque, resguardados en un barco de la Armada. Esto contradice versiones previas que sugerían que no hubo sobrevivientes en el bombardeo realizado en la víspera.

Venezuela declara estado de emergencia

El contexto de tensión se profundiza en Caracas, donde Nicolás Maduro firmó un decreto para declarar estado de conmoción externa. Este es un mecanismo de emergencia con excepciones legales que entraría en vigor en caso de agresión extranjera.

La medida refleja la preocupación de Nicolás Maduro y del gobierno venezolano por posibles ataques. Esto es tras las recientes declaraciones de Trump y de otros funcionarios de alto rango en Washington.

Impacto político y estratégico

Analistas internacionales señalan que la situación evidencia una combinación de estrategia política y militar. Estados Unidos busca aumentar presión sobre el narcotráfico en la región. Mientras, Venezuela intenta proteger sus intereses estratégicos y económicos.

El anuncio de cooperación, según Trump, pretende abrir oportunidades para empresas estadounidenses. Entretanto, Caracas enfrenta la necesidad de fortalecer medidas defensivas ante la creciente tensión internacional con Nicolás Maduro encabezando los esfuerzos.

Seguimiento regional

En este marco, expertos en relaciones internacionales destacan la importancia de monitorear la evolución de las operaciones militares y la respuesta diplomática de Venezuela. Esto es relevante dado que la región del Caribe se convierte en un escenario de confrontación indirecta. Aquí se lucha contra el tráfico de drogas y los intereses estratégicos de potencias extranjeras.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hamás entrega restos de rehén a la Cruz Roja en cumplimiento parcial del acuerdo con Israel

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro ha ofrecido cooperación a EE. UU. ante operaciones en el Caribe

Ecuador enfrenta repunte de infecciones respiratorias en temporada invernal

Oscar Ayerve denuncia incumplimiento de plazos en el CPCCS y alerta sobre riesgos para la democracia ecuatoriana

Hallazgo macabro en Guayaquil: Encuentran sin vida a abogada desaparecida, su hija está detenida

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hamás entrega restos de rehén a la Cruz Roja en cumplimiento parcial del acuerdo con Israel

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro ha ofrecido cooperación a EE. UU. ante operaciones en el Caribe

Ecuador enfrenta repunte de infecciones respiratorias en temporada invernal

Oscar Ayerve denuncia incumplimiento de plazos en el CPCCS y alerta sobre riesgos para la democracia ecuatoriana

Hallazgo macabro en Guayaquil: Encuentran sin vida a abogada desaparecida, su hija está detenida

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hamás entrega restos de rehén a la Cruz Roja en cumplimiento parcial del acuerdo con Israel

Ecuador enfrenta repunte de infecciones respiratorias en temporada invernal

Oscar Ayerve denuncia incumplimiento de plazos en el CPCCS y alerta sobre riesgos para la democracia ecuatoriana

Hallazgo macabro en Guayaquil: Encuentran sin vida a abogada desaparecida, su hija está detenida

Así ha sido el comportamiento de la producción petrolera y sus costos en Ecuador en lo que va del 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO