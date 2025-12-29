Donald Trump aseguró que Estados Unidos ejecutó un ataque en territorio de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas estadounidenses destruyeron una “gran instalación” la pasada semana. Esta infraestructura estaba presuntamente vinculada al tráfico de drogas en su campaña contra una supuesta red liderada por Venezuela.

“Tienen una gran planta, o una gran instalación, desde donde salen los barcos. Hace dos noches la destruimos”, resaltó el magnate republicano durante una entrevista con un programa radiofónico difundida este lunes 29 de diciembre por los medios estadounidenses.

Durante la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a su residencia en Mar-a-Lago, Donald Trump detalló que se produjo “una gran explosión” en una zona de un “muelle” donde se cargaban las presuntas drogas en embarcaciones. “Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona”, dijo Trump.

El mandatario estadounidense agregó que se trataba de un “área de implementación”.

Casa Blanca no confirma palabras de Trump

La Casa Blanca no ha confirmado de momento el ataque ni proporcionado detalles sobre la ubicación de este lugar o qué papel juega en el tráfico de drogas en la región, si bien de confirmarse podría ser el primer ataque directo contra territorio venezolano.

Estados Unidos lanzó durante los últimos meses bombardeos contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico y llegó a amenazar con una invasión del país, liderado por el presidente Nicolás Maduro, bajo el argumento de la lucha contra las drogas.