Hace 6 meses
Mundo
Estados Unidos

Donald Trump aseguró que Estados Unidos ejecutó un ataque en territorio de Venezuela

La Casa Blanca no ha confirmado el ataque ni ha proporcionado detalles sobre la ubicación de este lugar.
El Diario

Redacción ED.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas estadounidenses destruyeron una “gran instalación” la pasada semana. Esta infraestructura estaba presuntamente vinculada al tráfico de drogas en su campaña contra una supuesta red liderada por Venezuela.

“Tienen una gran planta, o una gran instalación, desde donde salen los barcos. Hace dos noches la destruimos”, resaltó el magnate republicano durante una entrevista con un programa radiofónico difundida este lunes 29 de diciembre por los medios estadounidenses.

Durante la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a su residencia en Mar-a-Lago, Donald Trump detalló que se produjo “una gran explosión” en una zona de un “muelle” donde se cargaban las presuntas drogas en embarcaciones. “Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona”, dijo Trump.

El mandatario estadounidense agregó que se trataba de un “área de implementación”.

Casa Blanca no confirma palabras de Trump

La Casa Blanca no ha confirmado de momento el ataque ni proporcionado detalles sobre la ubicación de este lugar o qué papel juega en el tráfico de drogas en la región, si bien de confirmarse podría ser el primer ataque directo contra territorio venezolano.

Estados Unidos lanzó durante los últimos meses bombardeos contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico y llegó a amenazar con una invasión del país, liderado por el presidente Nicolás Maduro, bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

Desde hace varias semanas, Donald Trump venía advirtiendo que su ofensiva contra la administración de Nicolás Maduro daría un nuevo giro. En el marco de esa estrategia de presión —que ya había dejado la destrucción de cerca de treinta embarcaciones y la muerte de más de un centenar de personas— Washington anticipaba ataques directos contra objetivos en territorio venezolano.

Advertencia estadounidense

Funcionarios de Estados Unidos, citados por The New York Times, señalaron que Trump aludía específicamente a una planta de producción de drogas ubicada en Venezuela. De acuerdo con esas fuentes, la instalación quedó destruida aunque el Gobierno estadounidense evitó ofrecer mayores detalles sobre la operación.

Paralelamente, Estados Unidos mantiene desde el verano boreal un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, en las inmediaciones de aguas venezolanas. Washington sostiene que esta presencia responde a operaciones de lucha contra el narcotráfico. Mientras que Caracas la interpreta como una amenaza directa y un intento de forzar un cambio de régimen.

Las tensiones bilaterales se intensificaron aún más tras el anuncio de Trump de imponer un bloqueo a buques petroleros sancionados que se desplacen hacia y desde Venezuela. A ello se sumó la reciente confiscación de dos embarcaciones que transportaban crudo venezolano, una medida que elevó el nivel de confrontación entre ambos países.

