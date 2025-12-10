Donald Trump acusa a Europa de caer en “decadencia” y cuestiona liderazgo del bloque

El presidente de Estados Unidos Donald Trump criticó a Europa al señalar que el bloque atraviesa una etapa de “decadencia”. Esto ocurrió durante una entrevista con el medio Politico, donde el mandatario cuestionó la capacidad de reacción de los gobiernos europeos.

Trump afirmó que los líderes del continente actúan con “debilidad” y permiten que problemas internos avancen sin control. “Creo que son débiles”, indicó. “Europa no sabe qué hacer”, añadió mientras señalaba que la región prioriza la corrección política.

El mandatario aseguró que esa conducta incrementa la vulnerabilidad del bloque y reduce su presencia en el escenario global. “Quieren ser políticamente correctos y eso los debilita”, sentenció Trump.

Donald Trump: críticas a la política migratoria europea

El presidente estadounidense sostiene que los líderes europeos “deberían expulsar a la gente que entró ilegalmente” a sus territorios. Argumentó que varios países cambiaron su identidad por políticas migratorias que, según él, alteraron la seguridad interna. Además, recordó que Suecia “era conocida como uno de los países más seguros del mundo” y “ahora es conocida por ser un país muy inseguro” y “completamente diferente”.

Asimismo, Donald Trump destacó el modelo de Hungría y señaló que Viktor Orbán “está haciendo un muy buen trabajo en un sentido diferente en materia de inmigración”. También elogió a Polonia al afirmar que mantiene políticas firmes en esa área. Sin embargo, subrayó que “la mayoría de las naciones europeas están en decadencia”.

Reacciones dentro de la Unión Europea

Las declaraciones de Donald Trump generan preocupación en altos niveles políticos dentro de la Unión Europea. António Costa respondió con firmeza y afirmó: “No podemos aceptar la amenaza de interferencia en la vida política de Europa”. El presidente del Consejo Europeo lanzó esta advertencia desde Bruselas durante un encuentro en el Instituto Jacques Delors donde resaltó la importancia de la soberanía continental.

La tensión surge por la nueva estrategia de seguridad nacional presentada por Estados Unidos. Ese documento circula periódicamente y define la línea política que seguirá el Gobierno estadounidense en materia de defensa y cooperación internacional. La última versión contiene críticas directas a instituciones del bloque europeo que los gobiernos de la UE consideran inaceptables.

Una estrategia que alerta al bloque europeo

El texto de la Casa Blanca abre con una declaración contundente de Trump: “Estados Unidos debe seguir siendo la nación más grande y exitosa de la historia”. El enfoque mantiene la doctrina MAGA y repite el principio de “Estados Unidos primero”, lo que inquieta a los aliados europeos. Washington deja claro que prioriza objetivos nacionales incluso cuando se trata de socios estratégicos tradicionales.

Desde la óptica de este plan, Europa sufre recesión económica, pérdida de libertades políticas y fallas profundas en materia migratoria. El documento también sostiene que las instituciones europeas limitan opiniones críticas y debilitan identidades nacionales. “Si nada cambia, el continente será irreconocible en 20 años o menos”, indica el informe mientras exige detener la migración masiva.