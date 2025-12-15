Donald Trump declara al fentanilo como “arma de destrucción masiva”: ¿Cómo afecta el uso de este fármaco?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó este lunes la droga fentanilo como “arma de destrucción masiva” mediante una orden ejecutiva, en medio de la campaña militar en el Caribe y el Pacífico que se ha cobrado la vida de más de 70 presuntos narcotraficantes.

“Ninguna bomba hace lo que esto está haciendo, así que vamos a clasificar formalmente el fentanilo como arma de destrucción masiva”, dijo Trump desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El fentanilo ha matado a miles de personas

Según la orden ejecutiva firmada por Trump, “el fentanilo ilícito está más cerca de ser un arma química que una droga“. “Dos miligramos, una cantidad casi indetectable equivalente a entre 10 y 15 granos de sal, es una dosis letal. Cientos de miles de estadounidenses han muerto de sobredosis de fentanilo”, añadió.

Por el momento, la Administración no explicó que repercusiones legales tendrá la clasificación de esta droga como arma de destrucción masiva, una expresión reservada hasta ahora a armas “radiológicas, químicas, biológicas o de otro tipo destinadas a hacer daño a un gran número de personas”.

El fentanilo ha matado a más de 80.000 personas en Estados Unidos solo en 2024, según estadísticas oficiales.

¿Cómo funciona este fármaco?

El fentanilo es un potente opioide sintético que se utiliza médicamente como analgésico para tratar el dolor intenso. Sin embargo, es extremadamente peligroso en el mercado ilícito debido a su potencia, que puede causar sobredosis fatales.

En medicina, el fentanilo es un medicamento de Clasificación II que se usa para controlar el dolor severo, como el dolor irruptivo en pacientes con cáncer avanzado o como anestésico durante cirugías. Se administra bajo estricta supervisión médica en diversas formas, incluyendo inyecciones, parches cutáneos y pastillas que se disuelven en la boca.

Peligros y uso ilícito

El fentanilo es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. El fentanilo fabricado ilegalmente es la principal causa de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Los traficantes a menudo lo mezclan con otras drogas como heroína, cocaína o metanfetamina, porque se necesita muy poca cantidad para producir un efecto fuerte, lo que lo hace más barato. Esto es especialmente arriesgado porque los consumidores no saben que la droga contiene fentanilo, aumentando drásticamente el riesgo de sobredosis.

Una dosis de tan solo 2 miligramos de fentanilo puede ser mortal. Los síntomas de una sobredosis incluyen: Estupor o coma, cambios en el tamaño de las pupilas, piel fría y pegajosa, cianosis (coloración azulada de la piel), e insuficiencia respiratoria que puede llevar a la muerte.