Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Estados Unidos

Donald Trump insinúa que Estados Unidos comenzará a realizar ataques por tierra en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que dará un paso más en sus ataques contra el tráfico de droga proveniente de Venezuela.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país comenzará a realizar ataques terrestres en Venezuela. Sin embargo, luego matizó que estas operaciones no tienen por qué ser en territorio venezolano.

Donald Trump anuncia que radicalizará los ataques

“Y ahora empezamos por tierra (los ataques). Y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder”, indicó el inquilino de la Casa Blanca al ser preguntado por la situación con Venezuela en una rueda de prensa en el Despacho Oval, para poco después mantener que los ataques terrestres no tienen “por qué ser necesariamente en Venezuela, son las personas que traen drogas a nuestro país, nuestros objetivos”.

Trump sostuvo que el Gobierno estadounidense ha eliminado el tráfico de drogas “a niveles nunca antes vistos”. En concreto, según el mandatario norteamericano, redujo “el 96 por ciento de las drogas que llegan por agua”, mientras aseguró que él no quisiera ser el otro cuatro por ciento, en referencia a los ataques perpetrados en el Caribe contra barcos que supuestamente transportan droga y por los que ha sido acusado de cometer “asesinatos extrajudiciales”.

Entre risas y en tono de broma también preguntó a los presentes en el Despacho Oval: “¿Quieren ir a pescar a esa zona? ¿Alguien quiere ir a pescar a esa zona? No lo creo”. Los bombardeos estadounidenses contra embarcaciones ya han dejado más de 80 fallecidos.

Lanza críticas a Colombia

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos no quiso revelar cuáles van a ser sus próximas acciones respecto al petróleo venezolano, después de la incautación de un petrolero con crudo venezolano frente a las costas del país latinoamericano hace apenas dos días.

Asimismo, dirigió críticas contra Colombia –como ya hizo al asegurar que su presidente Gustavo Petro sería “el siguiente” en la lucha contra el narcotráfico–, aunque lo diferenció de la situación venezolana. “Colombia tiene al menos tres fábricas de cocaína. Es un país diferente. No estamos contentos con eso. Pero lo estamos deteniendo”, aseveró.

“Ahora tenemos una frontera sólida. Hace un año y medio, millones de personas la cruzaban en masa. Ahora no hay nadie que entre por nuestra frontera. Y tenemos un país sólido. Tenemos un país que la respeta. Vamos a mantenerla así. Y no vamos a permitir que la gente mate a 300.000 personas al año con drogas”, aseguró Trump, que comparó la situación con una “guerra”.

Con  información de Europa Press

