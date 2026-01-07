Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, anuncia control sobre millones de barriles de petróleo sancionado de Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este martes que las autoridades venezolanas entregarán al país norteamericano entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado. Este anuncio ocurre en un contexto de extrema tensión tras la operación militar “Absolute Resolve”, ejecutada el pasado 3 de enero de 2026, que resultó en la captura y traslado de Nicolás Maduro hacia Nueva York.

A través de su plataforma Truth Social, Donald Trump precisó que estas autoridades provisionales facilitarán el crudo de alta calidad que anteriormente estaba bajo restricciones internacionales. El mandatario estadounidense subrayó que este movimiento de recursos energéticos es parte fundamental de la nueva etapa política que vive la nación suramericana tras años de confrontación directa con la Casa Blanca.

Gestión de recursos y beneficios binacionales

El inquilino de la Casa Blanca indicó que el crudo venezolano se venderá estrictamente a su precio de mercado bajo una supervisión rigurosa. Donald Trump enfatizó que el dinero generado por estas transacciones lo controlará él mismo, como presidente, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos. Esta medida busca asegurar la estabilidad económica durante el proceso de transición gubernamental.

Para ejecutar este plan con celeridad, Donald Trump solicitó al secretario de Energía, Chris Wright, que inicie las operaciones de logística de inmediato. La estrategia contempla que el petróleo lo transporten buques de almacenamiento especializados y lo lleven directamente a los muelles de descarga en territorio estadounidense. Con esto, se pretende reactivar el flujo energético que estaba interrumpido por las sanciones previas.

Contexto de la detención de Nicolás Maduro

Es importante destacar que esta entrega de petróleo se produce días después de que fuerzas de élite estadounidenses detuvieran a Nicolás Maduro en Caracas. Donald Trump ha liderado una campaña de presión máxima para detener al líder chavista, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo y tráfico de armas en una corte federal. La actuación de Estados Unidos ha sido determinante para desarticular la estructura que sostenía al anterior régimen venezolano.

La administración de Donald Trump sostiene que la intervención fue necesaria para frenar el flujo de drogas y restaurar el orden democrático en la región. Durante meses, Washington incrementó la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares y desplegó activos militares en el Caribe para forzar su salida. Ahora, el control del petróleo se presenta como la herramienta clave para financiar la reconstrucción del país bajo supervisión de Washington.

Impacto en el mercado energético regional

El anuncio de Donald Trump sobre la llegada de estos millones de barriles ha generado reacciones inmediatas en los mercados internacionales de energía. Al tratarse de petróleo de alta calidad que estaba bloqueado, su reingreso al circuito comercial de Estados Unidos representa un cambio en la geopolítica del sector. La Casa Blanca busca con esto reducir la dependencia de otros proveedores y estabilizar los costos internos del combustible.

Donald Trump reiteró que la prioridad de su gestión es consolidar la libertad en Venezuela mediante la administración eficiente de sus riquezas. El presidente norteamericano deja claro que no permitirá que los recursos del Estado los utilicen grupos criminales. La inmediata ejecución del plan de transporte de crudo marca el inicio de una nueva era de cooperación forzada bajo el liderazgo estadounidense.