Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció la cancelación de una “segunda ola de ataques” prevista contra Venezuela. Eso cambió debido a la reciente cooperación del Gobierno venezolano, incluyendo la liberación de presos políticos en ese país. La declaración se realizó a través de una publicación en la red social Truth Social, en medio de tensiones bilaterales tras intervenciones militares previas.

Esta decisión surge como respuesta a gestos unilaterales de Caracas. Se busca consolidar la paz interna y fomentar la reconstrucción de su infraestructura petrolera en colaboración con Washington. En el mensaje, Trump calificó la excarcelación de presos venezolanos y extranjeros como un “gesto muy importante e inteligente”. Explicó que ambos países están trabajando en la modernización de la industria de petróleo y gas en Venezuela, lo que ha hecho innecesaria la escalada militar.

Estados Unidos está muy cerca de Venezuela

Sin embargo, el mandatario enfatizó que el despliegue de buques estadounidenses se mantendrá en posiciones estratégicas por “motivos de seguridad y protección”. Esta medida precautoria refleja la persistencia de preocupaciones en materia de defensa nacional. El anuncio sigue a declaraciones previas de Trump en una entrevista con el presentador de Fox News, Sean Hannity, emitida el jueves.

Allí, el presidente estadounidense afirmó que Caracas había iniciado la liberación de detenidos a petición de EE.UU., describiendo la respuesta venezolana como “genial” y completa. “Se lo pedimos y han sido geniales. De verdad que sí. Nos han dado todo lo que queríamos”, indicó Trump, destacando el cumplimiento de las solicitudes bilaterales.

Detención de Nicolás Maduro y su esposa

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, confirmó la puesta en libertad de “un número importante de venezolanos y extranjeros”. Aquello se dio como una medida unilateral del Gobierno Bolivariano. Esta acción se enmarca en los esfuerzos por promover la estabilidad interna, según fuentes oficiales venezolanas. El contexto de estos desarrollos remite a los bombardeos estadounidenses.

El 3 de enero, Estados Unidos bombardeó territorio venezolano, lo que resultó en la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Las operaciones causaron al menos 100 fallecidos y daños significativos en infraestructuras, cuyos impactos totales aún no han sido cuantificados por completo. Tras estos eventos, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, asumiendo el control temporal del Ejecutivo.

Control sobre decisiones políticas en Venezuela

A pesar de la suspensión de ataques, Trump no ha descartado futuras intervenciones si el Gobierno venezolano no alinea sus políticas con las expectativas de Washington. El presidente estadounidense ha reivindicado el control sobre decisiones políticas en Venezuela y su sector petrolero por un período indefinido. Él ha argumentado las necesidades de seguridad regional.

En respuesta, Delcy Rodríguez declaró el martes en una alocución televisada que Venezuela mantiene su soberanía plena. “El Gobierno de Venezuela rige en nuestro país; no hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela, es su Gobierno constitucional, es el poder popular consolidado”, manifestó, reafirmando la autonomía nacional frente a presiones externas.