Donald Trump declara que Venezuela elegirá a Estados Unidos como socio comercial principal

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este miércoles 7 de enero de 2026 que Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos. Será su socio principal, afirmando que Caracas comprará “únicamente” productos hechos en EE.UU. La declaración se produjo en el contexto de negociaciones recientes tras eventos relacionados con la nación sudamericana.

Trump indicó que este compromiso busca fortalecer las relaciones comerciales bilaterales, priorizando adquisiciones de bienes manufacturados en territorio estadounidense. La afirmación del mandatario resalta un posible giro en la política económica de Venezuela. Se busca llevarla hacia una mayor integración con el mercado norteamericano.

Comercialización de petróleo con empresas estadounidenses

Este anuncio se enmarca en un período de tensiones y cambios en Venezuela, donde se reportan acuerdos relacionados con el sector energético. Fuentes de la Casa Blanca han mencionado demandas para que Caracas rompa lazos estratégicos con países como China, Rusia, Irán y Cuba. A cambio de ello se reactivaría la producción y comercialización de petróleo con empresas estadounidenses como socio exclusivo.

En los últimos días, Trump ha destacado la intención de empresas petroleras de EE.UU. de invertir miles de millones de dólares en la infraestructura venezolana. El objetivo de revitalizar la industria y redirigir exportaciones hacia el mercado norteamericano. Analistas señalan que Estados Unidos busca posicionarse como el principal proveedor en el comercio venezolano, especialmente en sectores clave como energía y manufactura.

Podría implicar un alivio selectivo de restricciones

El contexto incluye un incremento en las interacciones diplomáticas y económicas entre ambos países en enero de 2026. Venezuela, poseedora de una de las mayores reservas petroleras del mundo, ha enfrentado sanciones estadounidenses en años anteriores que limitaron sus transacciones internacionales. El anuncio de Trump podría implicar un alivio selectivo de restricciones para facilitar el flujo de productos estadounidenses hacia Caracas.

Autoridades venezolanas no han emitido comentarios inmediatos sobre el compromiso mencionado por Trump. Mientras tanto, el gobierno estadounidense prepara reuniones con ejecutivos de grandes compañías petroleras para discutir inversiones y oportunidades comerciales en la región. Este desarrollo se suma a las dinámicas geopolíticas en América Latina, donde Estados Unidos busca consolidar su influencia económica.

Este cambio es tras la detención de Nicolás Maduro

El anuncio refuerza la estrategia de la administración Trump de promover el “America First” en acuerdos globales, enfatizando la compra de productos nacionales por parte de socios internacionales. Observadores internacionales monitorean cómo se materializará este compromiso en transacciones concretas. Todo este cambio se da tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.

El exmandatario venezolano enfrenta a la justicia de Estados Unidos por conspiración y otros delitos relacionados al narcotráfico. Maduro fue detenido junto a su esposa Cilia Flores mientras dormían. Tras su extracción de Venezuela y su arribo a Estados Unidos, Delcy Rodríguez fue nombrada como presidenta interina de Venezuela.