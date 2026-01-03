Donald Trump revela que Delcy Rodríguez dialoga con Marco Rubio para “rescatar” Venezuela: “Supongo que es ahora la presidenta”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado durante una conferencia de prensa que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene un canal de comunicación directo con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para gestionar la transición tras la captura de Nicolás Maduro.

Trump indicó que Rodríguez ha mostrado disposición para colaborar en las medidas necesarias para la recuperación del país, posicionándola como la interlocutora oficial ante la ausencia del mandatario arrestado.

Reconoce que Delcy Rodríguez “es ahora la presidenta”

Durante su intervención, Trump fue enfático al señalar que, por el momento, no se contempla un cambio de mando inmediato fuera de la estructura vigente. “Tienen una vicepresidenta (Delcy Rodríguez) que ha sido elegida por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta y supongo que es ahora la presidenta”, afirmó el mandatario estadounidense. Esta declaración marca un cambio en la estrategia de Washington, al evitar mencionar a la líder opositora María Corina Machado como el contacto principal en este proceso.

El mandatario detalló que el secretario Marco Rubio ya ha sostenido conversaciones con Rodríguez. Según Trump, ella está “esencialmente dispuesta a hacer lo que consideramos necesario” para estabilizar la nación.

Esto sugiere un acuerdo de cooperación técnica y política entre la funcionaria chavista y la Casa Blanca para manejar la crisis institucional.

Plan de reactivación y control administrativo

Trump también delineó lo que denomina un plan para “rescatar” a Venezuela, describiéndola actualmente como un “país muerto”. El objetivo de la administración estadounidense es aplicar una estrategia de crecimiento acelerado, mencionando que pondrán a “Venezuela en esteroides” para reactivar su economía de manera inmediata.

“Vamos a gobernar Venezuela; vamos a rescatarla”, sentenció Trump. Además, subrayó que la prioridad de Estados Unidos es tomar control de la gestión administrativa y económica para asegurar que el país recupere su operatividad. Este enfoque implica una intervención directa en las políticas públicas venezolanas bajo la supervisión del equipo de Marco Rubio.

Contexto de la nueva relación bilateral

Este acercamiento entre Rubio y Rodríguez ocurre en un contexto de máxima tensión militar, tras la ejecución de ataques aéreos en suelo venezolano y la extracción de Nicolás Maduro.

El reconocimiento de Rodríguez como pieza clave para la transición busca evitar un vacío de poder absoluto que derive en un conflicto civil mayor.

La disposición de Delcy Rodríguez de trabajar con uno de los críticos más severos del chavismo, como Marco Rubio, representa un giro diplomático sin precedentes.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer los términos específicos de esta colaboración.