El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una revisión de Green Card para inmigrantes de países considerados de preocupación

El presidente Donald Trump ordenó una revisión de Green Card mediante una instrucción directa al organismo federal que administra la inmigración legal en Estados Unidos. La decisión surgió en medio de un ambiente de tensión nacional luego del presunto ataque que involucró a un ciudadano afgano cerca de la Casa Blanca. Esta medida fortaleció el discurso de seguridad que impulsa el mandatario, según explicaron las autoridades durante la jornada.

El director de USCIS, Joseph Edlow, afirmó que actúa “bajo la dirección de @POTUS” y mantiene un enfoque riguroso en la verificación de cada documento. “He ordenado una reexaminación rigurosa y a gran escala de cada Green Card para cada extranjero de cada país de preocupación”, sostuvo Edlow, mientras elevó el tono sobre la importancia de reforzar los controles migratorios.

USCIS endurece controles y alude a países de preocupación

Edlow destacó que proteger al país “sigue siendo primordial” y subrayó que “el pueblo estadounidense no asumirá el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento de la administración anterior”. Con esta declaración, el funcionario reforzó el mensaje de la Casa Blanca, que amplió la vigilancia sobre los procesos de regularización migratoria.

Al solicitar detalles sobre los países considerados “de preocupación”, USCIS mencionó una proclamación presidencial de junio que estableció una lista de 19 naciones con deficiencias en evaluación y verificación de antecedentes. Aunque el organismo evitó precisar nombres en este anuncio, la referencia reactivó el debate sobre el endurecimiento de los criterios migratorios durante el mandato.

Investigación se intensifica tras ataque atribuido a afgano

La orden del USCIS surgió inmediatamente después de que se reveló que un afgano identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, actuó como presunto agresor de dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca. Ellos permanecen en estado crítico, situación que aumentó la presión política sobre el sistema migratorio vigente.

La dependencia informó además que suspendió las solicitudes de inmigración de afganos minutos después del mensaje a la nación de Trump. El mandatario responsabilizó a las políticas de su predecesor, Joe Biden, por el ingreso de Lakanwal, lo que evidenció un giro agresivo en el enfoque de seguridad nacional.

Trump amplía restricciones a países con antecedentes deficientes

Edlow reforzó su postura y declaró: “La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial y el pueblo estadounidense no cargará con el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento de la anterior administración. La seguridad estadounidense no es negociable”. La afirmación marcó una línea dura frente a las amenazas externas mencionadas por la administración.

Aunque las autoridades evitaron detallar qué países enfrentan la nueva revisión de Green Card, la Casa Blanca recordó la restricción impuesta en junio sobre el ingreso de ciudadanos de 12 naciones, entre ellas Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Además, se sumaron limitaciones para Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.