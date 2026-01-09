Donald Trump declara a Venezuela como aliado y anuncia control directo de petroleras en Caracas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno mantiene una relación “extremadamente buena” con las autoridades de Venezuela, actualmente encabezadas por Delcy Rodríguez, tras recientes acciones militares de Washington.

Durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras y gasísticas en la Casa Blanca, Trump sostuvo que su administración conversa de manera fluida tanto con el pueblo venezolano como con quienes gobiernan el país sudamericano.

“Nos estamos llevando extremadamente bien con la gente de Venezuela, tanto la gente como aquellos que están gobernando Venezuela”, expresó el mandatario estadounidense durante el encuentro retransmitido por su oficina oficial.

Donald Trump considera a Venezuela un aliado estratégico de Estados Unidos

En declaraciones posteriores a medios de comunicación, Donald Trump afirmó que “ahora mismo” visualiza a Venezuela como un aliado, subrayando el interés de Washington en evitar la presencia de potencias rivales en la región.

“Creo que quieren seguir siendo un aliado y no queremos que esté Rusia allí. No queremos que esté China allí”, declaró el presidente, al referirse al nuevo enfoque geopolítico de su administración hacia Caracas.

Asimismo, adelantó que “probablemente” se reunirá muy pronto con representantes venezolanos, aunque reconoció que el encuentro aún no se encuentra programado formalmente, en medio de contactos diplomáticos para reabrir embajadas.

Trump decidirá qué empresas petroleras operarán en Venezuela

El mandatario estadounidense también anunció que será él mismo quien defina “hoy o muy pronto” qué empresas petroleras podrán operar en Venezuela, estableciendo que las negociaciones se realizarán directamente con Estados Unidos.

“Es una Venezuela completamente diferente. El pueblo estadounidense se beneficiará enormemente”, afirmó Donald Trump, al explicar que las compañías accederán al crudo venezolano sin negociar directamente con Caracas.

De acuerdo con el presidente, el plan contempla que empresas estadounidenses inviertan al menos 100.000 millones de dólares para revitalizar la infraestructura petrolera venezolana y aumentar la extracción de crudo.

Estados Unidos busca seguridad para inversiones petroleras en Caracas

Donald Trump precisó que las petroleras no requerirán financiamiento federal, sino protección y seguridad del Gobierno estadounidense para operar dentro del territorio venezolano sin riesgos políticos o logísticos.

Además, reveló que Venezuela acordó con Estados Unidos comenzar inmediatamente a refinar y vender hasta 50 millones de barriles de petróleo crudo, un proceso que, según indicó, continuará de forma indefinida.

Este nuevo esquema redefine el vínculo energético entre Washington y Caracas, con un control directo de Estados Unidos sobre el acceso, la seguridad y el destino del petróleo venezolano.