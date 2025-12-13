Dormir con alguien que ronca: por qué afecta más de lo que imaginas

Los ronquidos, producidos durante el sueño, afectan a millones de parejas en todo el mundo, ya que alteran el descanso nocturno, impactan en la salud física y emocional y pueden generar tensiones en la convivencia diaria.

Roncar es un fenómeno común que ocurre cuando el aire tiene dificultad para pasar por las vías respiratorias durante el sueño, haciendo vibrar los tejidos de la garganta. Aunque suele tomarse con humor, los especialistas en medicina del sueño advierten que los ronquidos persistentes pueden tener consecuencias directas no solo para quien ronca, sino también para la persona que duerme a su lado.

Diversos estudios sobre descanso indican que compartir la cama con alguien que ronca reduce la calidad del sueño de la pareja, incluso cuando esta no se despierta de forma consciente. El ruido intermitente provoca microdespertares que fragmentan el sueño profundo, lo que impide una recuperación adecuada durante la noche.

La persona afectada suele experimentar cansancio diurno, dificultad para concentrarse, irritabilidad y menor rendimiento laboral. Estos efectos se acumulan con el tiempo, generando un impacto comparable al de dormir menos horas de las necesarias de forma crónica.

Alteraciones del sueño y salud

Los especialistas señalan que dormir mal de manera constante está asociado a problemas de salud como estrés, alteraciones del estado de ánimo y disminución del sistema inmunológico. En el caso de la pareja de quien ronca, el problema se agrava porque no siempre se identifica la causa real del cansancio.

Además, los ronquidos fuertes pueden obligar a la pareja a cambiar de postura, usar tapones auditivos o incluso trasladarse a otra habitación para poder dormir. Estas soluciones, aunque prácticas, no siempre resuelven el problema de fondo y pueden generar incomodidad emocional.

En algunos casos, los ronquidos están asociados a trastornos más complejos como la apnea obstructiva del sueño, una condición en la que la respiración se detiene de forma repetida durante la noche. Este trastorno no solo afecta a quien lo padece, sino que incrementa la preocupación de la pareja al observar pausas respiratorias o jadeos nocturnos.

Impacto en la relación de pareja

Más allá del descanso, los ronquidos pueden influir en la dinámica de la relación. Psicólogos y terapeutas de pareja explican que la falta de sueño suele aumentar la irritabilidad, reducir la paciencia y dificultar la comunicación diaria.

Dormir separados de manera habitual puede generar sensación de distancia emocional, especialmente cuando no existe un acuerdo claro entre ambas partes. Aunque muchas parejas adoptan esta medida para priorizar el descanso, en algunos casos se percibe como una pérdida de intimidad.

El tema de los ronquidos también puede convertirse en un motivo recurrente de discusiones. La persona que ronca, al no ser consciente del problema durante la noche, puede minimizar su impacto, mientras que la pareja afectada siente que su malestar no es comprendido.

Factores que aumentan los ronquidos

Los especialistas identifican varios factores que pueden intensificar los ronquidos, entre ellos el sobrepeso, el consumo de alcohol, el tabaquismo, la congestión nasal y dormir boca arriba. La edad también influye, ya que con el tiempo los tejidos de la garganta pierden tonicidad.

Detectar estos factores es clave para reducir el impacto en la pareja. Cambios en el estilo de vida, como mantener un peso saludable o evitar alcohol antes de dormir, pueden disminuir la intensidad y frecuencia de los ronquidos.

Qué recomiendan los expertos

Los profesionales de la salud recomiendan no normalizar los ronquidos persistentes. Cuando son frecuentes y ruidosos, lo adecuado es consultar a un médico o a un especialista en sueño para evaluar su origen. Un diagnóstico oportuno permite descartar o confirmar trastornos como la apnea del sueño.

Entre las medidas más habituales se encuentran ajustes posturales, dispositivos orales, tratamientos para la congestión nasal y, en casos específicos, terapias más avanzadas. Estas intervenciones no solo mejoran el descanso de quien ronca, sino también el de su pareja.

Desde el punto de vista relacional, los expertos aconsejan abordar el tema con comunicación abierta, evitando reproches. Reconocer que el problema afecta a ambos facilita la búsqueda de soluciones compartidas y reduce el impacto emocional.

En conclusión, los ronquidos no son solo una molestia sonora. Su efecto sobre el sueño, la salud y la convivencia en pareja está respaldado por evidencia médica. Atender el problema de manera temprana puede mejorar significativamente la calidad de vida de ambos miembros de la relación.