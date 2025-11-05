Dos ecuatorianos detenidos en narcosubmarino con 1,7 toneladas de droga en el Atlántico

Autoridades portuguesas detuvieron a dos ecuatorianos, un venezolano y un colombiano dentro de un narcosubmarino, donde transportaban 1,7 toneladas de droga. El operativo se registró en el Atlántico central, en una operación coordinada por la Marina y la Policía Judicial de Portugal. La embarcación semisumergible se interceptó a 1.300 kilómetros al suroeste de las Azores el 3 de noviembre.

La intervención se dio con el objetivo de desmantelar rutas de narcotráfico transatlántico desde Sudamérica hacia Europa. Los cuatro sospechosos, todos de entre 25 y 40 años, comparecieron ante un tribunal local. A los cuatro se les dictaminó prisión preventiva por un año, según informó la Policía Judicial. El narcosubmarino, de unos 20 metros fue avistado por un avión de patrulla marítima P-3 Orion de la Fuerza Aérea portuguesa.

Narcosubmarino salió desde Colombia

Tras una persecución de varias horas, comandos de la Marina abordaron la nave, neutralizaron su tripulación sin incidentes y remolcaron la embarcación hasta el puerto de Ponta Delgada. La droga, empaquetada en 1.500 bloques, tiene un valor estimado de 120 millones de dólares en el mercado europeo. Esto según los análisis preliminares de la Unidad de Análisis Financiero de Portugal.

Análisis forenses confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína de alta pureza, procedente presumiblemente de laboratorios en Colombia. Esta incautación representa el segundo narcosubmarino capturado por Portugal en 2025, tras otro en marzo con cuatro toneladas de cocaína. Los detenidos ecuatorianos son José M. (32 años), Luis R. (28). También el venezolano Carlos V. (35) y el colombiano Miguel C. (40).

Desde astilleros clandestinos en el Pacífico

Se informó que los sospechosos no opusieron resistencia y portaban documentación falsa de origen centroamericano. La Policía Judicial vinculó la operación a carteles del Clan del Golfo en Colombia y grupos disidentes de las FARC. Según las autoridades estos grupos delictivos operan en astilleros clandestinos en el Pacífico ecuatoriano y venezolano para fabricar estas naves.

Los narcosubmarinos han proliferado en rutas atlánticas desde 2023, con Europa registrando un récord de 419 toneladas de cocaína incautadas en 2023. Aquello es un 30% más que en 2022, según el Informe Europeo sobre Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Estas embarcaciones evaden radares al navegar bajo la superficie y transportan hasta el 80% más de carga que una lancha.

Cargos por tráfico internacional de estupefacientes

Ecuador, epicentro de producción con 300 toneladas decomisadas en 2024, sirve como punto de partida clave, seguido de Venezuela y Colombia, responsables del 70% de la hoja de coca global. La operación contó con inteligencia compartida de Europol y la DEA estadounidense, que monitorean el “puente aéreo” sudamericano-europeo.

En las Azores, archipiélago estratégico para vigilancia marítima, se han intensificado patrullas desde 2024, con un aumento del 50% en detecciones de semisumergibles. Los sospechosos enfrentan cargos por tráfico internacional de estupefacientes, con penas de hasta 25 años. Autoridades portuguesas investigan posibles conexiones con redes gallegas en España, donde se han reportado 13 toneladas incautadas en un solo envío en 2024.