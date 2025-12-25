Esmeraldas: Dos policías fueron asesinados durante un ataque armado en el barrio 12 de Junio

Dos policías asesinados es el saldo de un violento ataque armado registrado en el barrio 12 de Junio, en la ciudad de Esmeraldas. El ataque armado se perpetró cerca de las 13h00 de este jueves 25 de diciembre, en plena Navidad. Las víctimas son Valentín Erazo y Roger Montaño, ambos con el grado de cabo. Los dos fallecieron de manera inmediata en el sitio, mientras que cinco civiles resultaron heridos.

Este suceso forma parte de la escalada de violencia que afecta a la provincia de Esmeraldas, impulsando medidas de seguridad por parte de las autoridades locales y nacionales. El ataque ocurrió en las calles Gustavo Becerra y Piedrahíta, cerca de la subida al Coliseo Nubia Villacís. Se informó que en el momento del ataque los agentes compartían y conversaban con varios amigos e incluso había varios niños en los alrededores.

Policías asesinados durante reunión con amigos

Un vehículo con individuos armados llegó al lugar y abrió fuego con armas de grueso calibre, según testigos que inicialmente confundieron los disparos con pirotecnia navideña. Personal de Criminalística recolectó al menos once casquillos percutidos en la escena. Los cuerpos de los policías asesinados los trasladaron al centro forense, y los heridos recibieron atención en diversas instalaciones de salud.

La Policía Nacional inició una investigación para determinar los motivos del sicariato e identificar a los responsables. Hasta el momento no se han proporcionado detalles adicionales sobre los autores. Los operativos se activaron de inmediato para localizar a los perpetradores, en coordinación con fuerzas militares. La comunidad de Esmeraldas expresa consternación por el hecho, uniéndose en solidaridad con las familias de los agentes caídos.

Una masacre en la cárcel local en septiembre

Este incidente se suma a una serie de ataques armados registrados en los últimos días en la provincia, reflejando una grave crisis de seguridad en el norte de Ecuador. Esmeraldas ha enfrentado múltiples atentados en diciembre de 2025, incluyendo explosiones y asesinatos vinculados a grupos delictivos. El gobernador provincial, Juan Jaramillo, anunció recientemente un plan de recompensas y el despliegue de refuerzos militares.

Datos oficiales indican que la provincia registra altos índices de violencia, con incidentes como la masacre en la cárcel local en septiembre, donde 17 reclusos resultaron acribillados. Las autoridades nacionales, incluyendo la Presidencia de Ecuador, han enfatizado la necesidad de acciones coordinadas para restaurar la paz. La ciudadanía demanda justicia y mayor presencia estatal para frenar la ola de crímenes que afecta la movilidad y la economía local.

Fuentes policiales continúan recolectando evidencia, y se espera más información en las próximas horas. Este ataque armado en Esmeraldas durante las festividades navideñas resalta la urgencia de estrategias integrales contra la delincuencia en regiones fronterizas. La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección ciudadana, mientras prosiguen las indagaciones. (17)