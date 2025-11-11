Dos policías fueron asesinados a tiros en el cantón Olmedo en la provincia de Manabí

El caso de dos policías asesinados a tiros ha causado conmoción en la institución armada este martes 11 de noviembre del 2025. Los dos agentes, pertenecientes a la Policía Judicial (PJ) de Manabí, sucumbieron ante un ataque armado. Este se registró pasado el mediodía en el cantón Olmedo, en la provincia de Manabí, que limita con la provincia del Guayas. Los cuerpos de ambos agentes quedaron en medio de la calle.

Según se informó, se trató de un ataque ejecutado al estilo sicariato. Los policías, quienes en ese momento estaban vestidos de civil, recibieron varios disparos en la cabeza y otras partes del cuerpo. El doble crimen ocurrió aproximadamente a las 13h00 en las cercanías del parque central de Olmedo, en plena zona comercial del cantón.

Policías asesinados realizaban investigación

A las víctimas se las identificó como el sargento segundo Edgar Eduardo Suárez Gómez y el cabo primero Nelson Eugenio Delgado Pinargote. Ambos están adscritos a la Policía Judicial de Manabí. Tras recibir la alerta, la Policía Nacional activó un amplio operativo en Olmedo y sus alrededores con el propósito de ubicar a los responsables. Al lugar acudieron unidades especializadas, incluido el Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

Agentes de los diferentes servicios policiales realizaron cierres de vías y rastreos en el cantón y sus alrededores. Los operativos dejaron dos ciudadanos aprehendidos y un vehículo retenido. Giovanny Naranjo, jefe de la Policía en Manabí confirmó que al menos cuatro personas participaron en el caso de los policías asesinados. Ellos realizaban labores investigativas por un crimen ocurrido hace pocos días en ese cantón.

El cuerpo de uno de ellos fue atropellado

“Los sicarios los reconocieron y abrieron fuego contra los gendarmes. La violencia resultó tan excesiva que a uno de los policías, ya en el piso, lo arrollaron con el vehículo en el que circulaban los sicarios”, refirió el oficial. En Olmedo continúan los allanamientos en varios sectores con decenas de policías de diferentes unidades.

Con este nuevo hecho, Manabí son más de 1.100 las muertes violentas en lo que va de 2025. Aquello ha consolidado a la provincia como una de las más afectadas por la violencia criminal en Ecuador durante el presente año, esto según registros oficiales de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Las investigaciones quedan a cargo de la Fiscalía y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas (Dinased). (17)