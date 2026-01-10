Dos primos fueron sentenciados a 25 años de prisión por tráfico ilícito de armas tras ataque policial

Dos primos recibieron una sentencia de 25 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas. Esto se dio tras un proceso penal relacionado con un ataque armado contra policías. Dicho hecho se registró el 8 de enero de 2025 en el cantón El Guabo, provincia de El Oro, en el sur del Ecuador. Así lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE), acantonada en Machala.

Los sentenciados son Justyn A. J. y Teddy A. J., a quienes se los procesó tras un operativo policial realizado en la zona de Cristina María. De acuerdo con la Fiscalía, la tarde del 8 de enero de 2025 varios agentes policiales circulaban por el sector cuando los atacaron con armas de fuego. Los delincuentes se encontraban en la planta alta de un inmueble, luego, como parte del operativo, la Policía allanó dicha vivienda.

Dos primos detenidos por la Policía

Según el relato presentado en audiencia, el ataque lo ejecutó Cristhian Z., quien actualmente se encuentra prófugo. Tras los disparos, los uniformados repelieron la agresión y observaron que Justyn A. J. y Teddy A. J. salieron del inmueble por el techo con la intención de huir del lugar. A Justyn lo neutralizaron en el sitio por los agentes. Durante la revisión corporal se le encontró un arma de fuego.

Teddy A. J. intentó ocultarse en el balde de una volqueta cercana, pero lo localizaron y aprehendieron. En su poder también se halló una pistola, según el informe policial incorporado al proceso judicial. Posteriormente, los policías ingresaron a la vivienda desde donde efectuaron los disparos. En el interior se encontraba María Z., quien intentó huir al notar la presencia policial.

La Fiscalía sustentó la acusación particular

Durante el registro del inmueble, los agentes localizaron sobre una mesa un arma de fuego y varios elementos presuntamente destinados a la elaboración de cargas explosivas. Entre los indicios constaban once objetos cilíndricos identificados como cápsulas detonantes, así como emulsiones explosivas. La Fiscalía sustentó la acusación con los testimonios de varios policías que intervinieron en el inmueble.

El Tribunal de Garantías Penales dictó sentencia condenatoria contra Justyn A. J. y Teddy A. J., y ratificó el estado de inocencia de María Z. La Fiscalía anunció que apelará esta decisión una vez que la sentencia sea notificada por escrito. En el mismo caso, se informó que Cristhian Z. se fugó de una casa de salud mientras cumplía prisión preventiva. Como consecuencia de ese hecho, falleció un policía, situación que continúa bajo investigación de las autoridades competentes. (17)