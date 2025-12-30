Choque frontal de dos trenes en la vía hacia el Machu Picchu dejó varios heridos en el Cusco

Dos trenes turísticos operados por las empresas PeruRail e Inca Rail colisionaron frontalmente este martes 30 de diciembre de 2025. El hecho se dio sobre la vía férrea que conecta Ollantaytambo con Aguas Calientes, el acceso principal a la ciudad inca de Machu Picchu. El accidente, ocurrido en el sector de Pampacahua, kilómetro 88 de la ruta, dejó al menos 30 heridos, incluyendo turistas nacionales e internacionales.

Se informó que un maquinista falleció y se lo identificó como Roberto Cárdenas Loay. Las causas del impacto permanecen bajo investigación por parte de las autoridades peruanas. Sin embargo, se especula sobre posibles fallos en la señalización o coordinación entre operadores. El incidente se registró alrededor de las 14h00 horas locales, en una zona montañosa de difícil acceso en la región Cusco.

Los trenes chocaron de manera frontal

Según reportes iniciales de testigos y autoridades, uno de los convoyes transportaba pasajeros hacia Machu Picchu, mientras el otro regresaba de la zona turística. La colisión provocó el descarrilamiento parcial de ambos trenes, generando pánico entre los ocupantes y obligando a una evacuación inmediata. Equipos de emergencia, incluyendo personal de la Policía Nacional del Perú y bomberos, acudieron al sitio para asistir a los afectados.

A los heridos los trasladaron inicialmente a centros médicos en Ollantaytambo y posteriormente derivados a hospitales en Cusco. Se informó que uno de los afectados se encuentra en estado grave. PeruRail e Inca Rail, los principales operadores del ferrocarril a Machu Picchu, emitieron comunicados confirmando el suceso y asegurando que activaron protocolos de seguridad. PeruRail, que opera rutas desde Cusco y Ollantaytambo, transporta anualmente a miles de turistas.

Evaluarán los sistemas de control de tráfico ferroviario

Inca Rail, por su parte, ofrece servicios similares con énfasis en experiencias premium. Ambas compañías han suspendido temporalmente las operaciones en la vía afectada, lo que podría impactar el flujo turístico durante la temporada alta de fin de año. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú inició una indagación preliminar. Se lo hará en coordinación con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

Fuentes oficiales indicaron que se evaluarán los sistemas de control de tráfico ferroviario. La ruta Ollantaytambo-Machu Picchu, de aproximadamente 30 kilómetros, es una de las más transitadas del país y opera bajo un esquema de vía única en varios tramos. Por ello se requiere de una estricta programación para evitar encuentros frontales. Este accidente no es el primero en la historia de la vía férrea a Machu Picchu.

Impulsado revisiones periódicas de seguridad

En julio de 2018, una colisión similar entre trenes dejó cinco heridos en la misma ruta, atribuida a errores humanos y condiciones climáticas. En septiembre de 2023, un descarrilamiento causado por un derrumbe de piedras resultó en la muerte de un conductor y dos heridos. Estos eventos han impulsado revisiones periódicas de seguridad, aunque persisten preocupaciones sobre el mantenimiento de la infraestructura.

La ciudad de Machu Picchu, construida en el siglo XV por los incas, es uno de los destinos turísticos más emblemáticos del mundo. El ferrocarril, inaugurado en la década de 1930 como Ferrocarril Santa Ana, se ha modernizado para soportar el creciente tráfico, pero enfrenta desafíos. Autoridades locales recomendaron a los turistas verificar actualizaciones en las plataformas de PeruRail e Inca Rail antes de planificar viajes, mientras se restablece el servicio.