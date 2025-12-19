Dos venezolanos están detenidos por el asesinato del futbolista Mario Pineida

Este viernes 19 de diciembre de 2025 se confirmó la aprehensión de dos ciudadanos de nacionalidad venezolana presuntamente involucrados en el asesinato del futbolista Mario Pineida, ocurrido el miércoles en el norte de Guayaquil.

Se trata de un crimen que ha despertado conmoción en Ecuador, debido a la mediática carrera futbolística de la víctima.

Los detenidos por el caso Mario Pineida

Los detenidos fueron identificados como Cristhian P. G., de 21 años, quien ya registraba antecedentes por asociación ilícita en este mismo año, y Jimery P., de 24 años, quien no posee registros policiales previos.

La primera detención se dio tras un operativo de rastreo que vinculó a uno de los sospechosos con el vehículo que persiguió al deportista antes del atentado.

El ministro del Interior, John Reimberg, solicitó a la opinión pública y a los medios de comunicación mantener la prudencia respecto a las hipótesis que circulan en redes sociales.

Así avanza la investigación

En entrevista con RTS, el secretario de Estado dijo que aunque la detención de estos ciudadanos representa un avance significativo, es imperativo esperar a que concluyan las pericias técnicas para determinar con exactitud las causas y los responsables intelectuales del ataque que conmocionó al país.

“Más que hablar de amenazas o de un móvil específico, es importante esperar que concluyan las investigaciones para conocer por qué se cometió este acto”, señaló Reimberg. Enfatizó que el proceso se encuentra en una etapa crítica de recolección de indicios.

El ministro confirmó que el sospechoso principal habría realizado un seguimiento al vehículo de Pineida desde un trayecto previo hasta llegar al lugar del crimen. Esto, de acuerdo con los datos recopilados por las unidades de inteligencia.

La fiscalía general del Estado ha iniciado el proceso de formulación de cargos. Para ello, se basa en el reporte de Criminalística que sitúa a los sospechosos en la ruta utilizada para interceptar al futbolista.

Un crimen que enluta el fútbol

El crimen que conmocionó al deporte nacional ocurrió en el norte de la ciudad, específicamente en una carnicería del sector Samanes 4. Esto fue la tarde del miércoles 17 de diciembre.

En el ataque perdieron la vida Mario Pineida, de 33 años, y una mujer identificada como Guisella Fernández Ramírez, de 39. Además, se confirmó que la madre del futbolista resultó herida durante la balacera. Ella recibió atención médica inmediata y se recupera.

Un video que circula en redes sociales muestra cómo dos sicarios llegaron a una carnicería, localizaron a Pineida y Fernández, y dispararon. Luego, se dieron a la fuga rápidamente. (13).