Dragonas IDV clasificó invicta a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

El equipo Dragonas Independiente del Valle, representante de Ecuador en la Copa Libertadores Femenina 2025, derrotó a Always Ready de Bolivia por 5-0, en Buenos Aires, Argentina. Así, se clasificó de manera invicta a los cuartos de final del torneo continental, consolidando una de sus mejores actuaciones internacionales.

Exhibición ofensiva y clasificación invicta de Dragonas

El cuadro ecuatoriano dominó el encuentro desde el inicio. Mostró orden táctico, precisión en ataque y una destacada actuación colectiva. La figura del partido fue Ámbar Torres, quien marcó tres de los cinco goles en los minutos 24, 45 y 69.

El resto de los tantos fueron obra de Ingrid Vidal a los 23 minutos y Kerly Congo a los 36. Esto completó así una noche redonda para las dirigidas por el cuerpo técnico de Independiente del Valle femenino. Con este resultado, Dragonas IDV terminó la fase de grupos con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. Así, se consolidó como uno de los equipos más sólidos del certamen.

Camino a los cuartos de final

Las Dragonas debutaron con un empate 1-1 ante Corinthians, uno de los clubes favoritos del torneo. Luego, superaron 1-0 a Santa Fe de Colombia. Cerraron su participación en la fase de grupos con la goleada 5-0 ante Always Ready, asegurando su pase a los cuartos de final como segundas del Grupo A.

El equipo ecuatoriano mostró un equilibrio notable entre defensa y ataque. Recibieron apenas un gol y anotaron siete en tres partidos. Esto refleja su solidez táctica y capacidad ofensiva. Según el calendario oficial de la CONMEBOL, los cuartos de final se disputarán entre el sábado 11 y domingo 12 de octubre. Las sedes aún están por confirmar. Corinthians y Dragonas IDV representarán al Grupo A en la siguiente ronda del torneo continental.

Ámbar Torres, figura y líder del equipo

La mediocampista Ámbar Torres fue la gran protagonista del compromiso, con tres goles. Se consolidó como una de las jugadoras más destacadas del torneo. También se convirtió en una pieza clave en el esquema de Independiente del Valle femenino. Torres, quien cuenta con amplia experiencia en la selección ecuatoriana, demostró jerarquía y liderazgo dentro del campo. Su capacidad para llegar al área y definir con precisión fue determinante en la clasificación del equipo.

En declaraciones a medios internacionales tras el partido, la jugadora expresó su satisfacción por el rendimiento colectivo: “Nos preparamos mucho para este torneo y los resultados están llegando. Queremos seguir haciendo historia para el fútbol femenino ecuatoriano”.

Contexto histórico y relevancia del logro

La participación de Dragonas IDV en esta edición de la Copa Libertadores Femenina representa un paso significativo para el fútbol femenino ecuatoriano. Este deporte continúa creciendo en infraestructura y competitividad.

Independiente del Valle, reconocido por su proyecto deportivo a nivel masculino, ha trasladado su modelo de formación y disciplina al equipo femenino, con resultados visibles en el plano internacional.

Además, el rendimiento del equipo tricolor contrasta con la ausencia de otros clubes ecuatorianos en fases avanzadas del torneo en años anteriores, lo que subraya el avance del conjunto de Sangolquí como una de las instituciones más sólidas en el país.