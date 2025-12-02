COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Eben Etzebeth enfrenta posible sanción de hasta 208 semanas por hundirle el ojo a un rival

Las guías de sanción de World Rugby establecen mínimos de 12 semanas para intencional, 18 para imprudente y 24 para casos graves de recklessness.
El segunda línea sudafricano Eben Etzebeth podría recibir una suspensión de hasta 208 semanas por hundir el pulgar en el ojo de su rival galés Alex Mann.
Momento en que Eben Etzebeth hunde su pulgar en el ojo de un rival durante un partido
El segunda línea sudafricano Eben Etzebeth podría recibir una suspensión de hasta 208 semanas por hundir el pulgar en el ojo de su rival galés Alex Mann.
Momento en que Eben Etzebeth hunde su pulgar en el ojo de un rival durante un partido

