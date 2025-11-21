COMUNIDAD POR USD 1
Hace 5 meses
Ecuador
Salud

Ecuador activa alertas por dos casos importados de chikungunya y refuerza la vigilancia epidemiológica; uno está en Portoviejo

El Ministerio de Salud Pública activó protocolos de control y vigilancia tras detectar dos casos importados de chikungunya en viajeros procedentes de Cuba, incluido uno confirmado en Portoviejo. Las autoridades aseguran que no existe transmisión local.
Brigadas del MSP ejecutando un cerco epidemiológico en una urbanización de Portoviejo.
Brigadas del MSP ejecutando un cerco epidemiológico en una urbanización de Portoviejo.

Redacción ED.

Redacción ED.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reforzó las alertas epidemiológicas tras identificar dos casos importados de chikungunya en viajeros procedentes de Cuba. Uno de ellos fue confirmado por el Centro de Referencia Nacional de Virus Exantemáticos del INSPI, lo que activó protocolos de prevención en todo el país.

Ambos viajeros presentaron síntomas compatibles con esta enfermedad viral. Las autoridades notificaron a los pacientes de inmediato para iniciar las acciones de contención y evitar una posible transmisión local.

El brote reportado en Cuba, que supera los 20.000 casos, motivó un incremento de los controles en Ecuador. El MSP ejecuta un seguimiento activo a los viajeros que ingresan desde la isla, especialmente en aeropuertos y pasos fronterizos. Además, equipos de salud mantienen vigilancia comunitaria e institucional. El objetivo es detectar rápido cualquier signo clínico asociado a chikungunya en zonas con presencia del mosquito Aedes aegypti.

Caso confirmado en Portoviejo

En Portoviejo se confirmó un caso importado en una mujer procedente de Cuba. Freddy Macías, jefe de brigada del Departamento de Control Vectorial de la Zona 4, explicó que la paciente ingresó al país ya infectada y reside en una urbanización privada.

Las brigadas activaron un cerco epidemiológico hace una semana. Este jueves 20 de noviembre realizaron el segundo, revisando viviendas del sector y buscando criaderos del mosquito vector. El operativo incluyó fumigación espacial y revisión de depósitos de agua. Las autoridades planifican un tercer cerco epidemiológico en los próximos días, según Macías.

Los controles buscan cortar cualquier posibilidad de contagio local. Hasta ahora no se han detectado otros casos asociados al entorno de la paciente.

Síntomas del chikungunya

El virus se transmite por la picadura de mosquitos infectados. Los síntomas incluyen fiebre alta, dolores intensos en articulaciones, náuseas y erupciones en la piel. La enfermedad no suele ser mortal, pero puede generar molestias prolongadas.

La prevención continúa siendo la acción más efectiva. El MSP recomienda usar ropa que cubra las extremidades, aplicar repelente y dormir con mosquitero en zonas tropicales. También pide eliminar criaderos de mosquitos como llantas, baldes o recipientes que acumulen agua.

Si una persona presenta síntomas, debe acudir a un centro de salud del MSP y usar repelente para evitar nuevas picaduras. Estas acciones interrumpen la cadena de transmisión del chikungunya.

El virus en Ecuador

Ecuador ya había registrado un caso importado en 2023. En 2024 no se reportaron contagios y el caso actual se identificó en la semana epidemiológica 46, entre el 10 y el 16 de noviembre. El chikungunya circula en la región desde hace más de una década. Ecuador vivió su mayor número de casos en 2015, aunque desde entonces los registros han sido bajos.

Esta enfermedad se origina por la picadura de mosquitos hembra de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus, los mismos vectores que transmiten dengue y zika, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades insisten en que la clave para evitar brotes es la prevención comunitaria y la eliminación constante de criaderos.

