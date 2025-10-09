Ecuador afina puntería con Valencia previo a amistosos contra Estados Unidos y México

Ecuador intensifica su preparación para el amistoso frente a Estados Unidos este viernes 10 de octubre en el Q2 Stadium de Austin. El DT Sebastián Beccacece lo hace con miras a fortalecer la efectividad y probar nuevos esquemas sin Moisés Caicedo y Piero Hincapié.

Preparación física, táctica y estratégica

Enner Valencia, goleador histórico de Ecuador con 47 tantos y principal referente ofensivo, lidera los entrenamientos para afinar la puntería en el último tramo previo al duelo ante Estados Unidos. La Tri ha enfocado sus sesiones en aspectos físicos, técnicos y tácticos, mientras Beccacece ajusta el equipo en busca de máxima cohesión.

Aunque los amistosos suelen ser vistos como ensayos, para Ecuador estos partidos significan una oportunidad estratégica. De ganar puede sumar hasta 11,73 puntos en el ranking FIFA tras vencer a México y Estados Unidos, lo que podría catapultar a la Tri hacia el Bombo 2 del sorteo mundialista en diciembre y evitar rivales fuertes en la fase de grupos.

En los últimos cinco partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026, Ecuador sólo pudo marcar un gol, y no recibió anotaciones de sus rivales. Esto evidencia fortaleza en la zona defensiva y deficiencia en lo ofensivo.

Ausencias y oportunidades tácticas

La ausencia de Moisés Caicedo, que no podrá jugar el primer partido del Mundial por suspensión, es una prueba para el cuerpo técnico y jugadores. Beccacece tiene la tarea de probar alternativas en el mediocampo, especialmente en la contención y salida limpia, ámbitos donde el equipo ha dependido históricamente del «Niño Moi».

El amistoso en Austin y el siguiente en Guadalajara ante México serán escenarios para evaluar la profundidad y madurez competitiva del conjunto, algo fundamental para afrontar el certamen mundialista con el mejor nivel posible.

Palabras de Alan Franco y su versatilidad

El mediocampista Alan Franco, pieza constante en las convocatorias, destacó que el equipo quiere seguir mejorando para llegar de la mejor manera a la Copa Mundial. “La idea es mejorar lo que no hemos sobresalido y mantener lo bueno”, dijo.

Franco explicó que su capacidad para adaptarse a distintas posiciones dentro de la cancha ha sido clave, lo que también ha vivido en su club Atlético Mineiro, donde incluso ha jugado como lateral, una experiencia destacada por su entrenador Jorge Sampaoli.

Elogios y legado de Enner Valencia

Alan Franco elogió al histórico goleador Enner Valencia como un líder y ejemplo para el grupo. Con 47 goles, Valencia aspira a cerrar su legado con una actuación destacada en su posible último Mundial.»Por él tenemos mucha admiración, mucho respeto por todo lo que ha hecho, por lo que ha conseguido todos estos años en la selección. Y si es su último mundial, esperemos poder darle la alegría máxima, que es hacer el mejor Mundial posible”, añadió.

El equipo espera que el aporte de jugadores experimentados como Valencia se combine con la frescura y talento del resto del plantel para maximizar sus chances en la próxima Copa del Mundo.

Ángelo Preciado: unión y superación ante críticas

El lateral Ángelo Preciado habló sobre la presión y críticas que enfrenta la selección y resaltó la unión interna como motor para responder en la cancha. «En Ecuador todo el mundo piensa que solo entrenamos en lo defensivo, pero también lo hacemos en ofensiva. Los rivales juegan y cuando juego intento atacar de una forma diferente».

Preciado remarcó que aunque hay críticas, el grupo trabaja unido y busca sacar provecho de la experiencia para consolidarse. «Tenemos que tener un poquito más de convencimiento para que todo lo que trabajamos en la semana se vea en los partidos. Opciones tenemos, no muchas como todos quieren. Estos partidos nos van a servir mucho», expresó Preciado.

Próximos retos y expectativas

Además del amistoso ante Estados Unidos, Ecuador jugará contra México en Guadalajara. Este doblete de partidos internacionales será esencial para ajustar detalles y evaluar la capacidad competitiva del equipo bajo el mando de Sebastián Beccacece.

En diciembre, la posición en el ranking FIFA y los resultados en estos duelos definirán el nivel de dificultad del sorteo para Ecuador. Esto podría marcar el camino hacia un debut más favorable en el Mundial 2026.