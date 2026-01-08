Ecuador alcanza el podio regional en intención de uso de pagos internacionales inmediatos

La transformación del ecosistema financiero de Ecuador atraviesa una etapa de contrastes marcados, según revela el análisis detallado del sector para enero de 2026. El estudio “Digitalización de flujos de pago entre particulares”, elaborado por la firma tecnológica Nuek en conjunto con Afi, pone cifras concretas a la realidad de los Pagos digitales en Ecuador. Aunque la infraestructura tecnológica avanza, el país presenta un comportamiento dual: una dependencia mayoritaria de métodos tradicionales en el día a día, frente a una de las tasas más altas de la región en predisposición hacia la innovación para transacciones internacionales.

El análisis detalla que, a diferencia de países pioneros donde las soluciones inmediatas ya han logrado masa crítica, en el territorio nacional el patrón dominante se aferra a lo conocido. Las cifras del informe son contundentes: el efectivo es el medio de pago más relevante en el país, utilizado por un 57% de la población bancarizada para pagos entre personas (P2P), empatando con México en el primer lugar de uso de dinero físico. Esta realidad marca una base sólida para los Pagos digitales en Ecuador, pero evidencia que aún existe un amplio recorrido para ampliar la adopción de esquemas más tecnológicos.

Ranking de predisposición a la interoperabilidad regional

Uno de los hallazgos más destacados del informe es la ubicación de la nación en el contexto latinoamericano respecto al futuro de las transacciones sin fronteras. A pesar de que el uso actual de transferencias inmediatas domésticas es de apenas el 12%, existe una demanda latente masiva para conectar con el exterior. El documento establece un ranking de predisposición de los usuarios para utilizar soluciones de transferencias inmediatas en pagos entre diferentes países. En esta clasificación, los Pagos digitales en Ecuador se ubican en el tercer puesto regional, superando a economías como Argentina, Chile y Brasil.

Ecuador está tercero en el ranking de predisposición para transferencias inmediatas internacionales:

República Dominicana: 88% de interés. Perú: 83% de interés. Ecuador: 78% de interés. Colombia: 74% de interés. Argentina: 70% de interés. Chile: 67% de interés.

Este 78% de aceptación en el país es una señal potente para la agenda de interoperabilidad regional. Los usuarios ecuatorianos buscan una experiencia continua que rompa las barreras geográficas. Por ello, los Pagos digitales en Ecuador deben evolucionar hacia modelos que permitan la misma inmediatez y control de costes tanto en transacciones locales como en envíos de dinero hacia sus familias en el extranjero.

La importancia de las remesas en la economía de Ecuador

El informe profundiza en el impacto macroeconómico de los flujos de capital externo, vitales para el sostenimiento de miles de hogares. En el caso ecuatoriano, las remesas representan un significativo 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, aquí surge otra particularidad del mercado local: a diferencia del promedio global, los Pagos digitales en Ecuador para la recepción y envío de remesas no son todavía el canal mayoritario. El país aparece como una excepción regional junto a República Dominicana, donde el canal presencial sigue siendo el preferido por los usuarios.

Esta situación abre un espacio directo para fortalecer la educación financiera y el diseño de servicios centrados en las personas. Los datos indican que la intensidad de uso de servicios de remesas en el país incluso minoró durante el último año. Para dinamizar los Pagos digitales en Ecuador, es imperativo superar fricciones como los tiempos de procesamiento y las incidencias operativas que actualmente percibe el usuario. El reto es que la tecnología y la regulación estén a la altura de las expectativas de inmediatez del ciudadano.

El salto hacia el comercio y la experiencia móvil

Mirando hacia el futuro, el reporte sugiere que el crecimiento no vendrá solo de “inventar” nuevos métodos, sino de escalar los existentes hacia nuevos segmentos. El análisis identifica un alto potencial de crecimiento en pagos de proximidad, que incluyen al comercio local y servicios. Los Pagos digitales en Ecuador tienen aquí un vector de impulso claro, ya que el 80% o más de la población bancarizada ya utiliza una misma solución para pagos P2P y para transacciones en comercios, una tasa superior a la media de la región.

Para que esta migración sea exitosa, el mercado debe asegurar una experiencia consistente y transparente para todas las partes. Los usuarios ya no comparan un banco con otro, sino su experiencia financiera con la de cualquier otra aplicación móvil que utilizan a diario. En consecuencia, los Pagos digitales en Ecuador deben enfocarse en eliminar barreras operativas y ofrecer una visibilidad total del estado del pago. La confianza digital será el eje que permita desplazar definitivamente el uso de efectivo en el comercio minorista.

Visión tecnológica y respaldo corporativo

El estudio concluye que la infraestructura de pagos debe evolucionar para satisfacer a un usuario que espera operar en tiempo real. La compañía Nuek, responsable del informe, destaca su capacidad para ayudar a entidades financieras a escalar sus operaciones con flexibilidad y seguridad. Los Pagos digitales en Ecuador se benefician de estas innovaciones en Open Finance y adquirencia integradas en plataformas de vanguardia. La visión es crear un ecosistema donde enviar dinero a otro país sea tan sencillo como dividir una cuenta en un restaurante local.

Los Pagos digitales en Ecuador forman parte de una tendencia global hacia la soberanía tecnológica y la digitalización segura de la economía. Con ingresos que superaron los 4.800 millones de euros en 2024 , el grupo reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones conectadas a medida. El futuro financiero del país depende de la colaboración entre actores tradicionales y tecnológicos para cerrar las brechas de exclusión actuales.