Hace 4 meses
Deportes
Fútbol

Ecuador anuncia nómina para fecha FIFA de noviembre con Jeremy Arévalo entre los convocados

Sebastián Beccacece revela la convocatoria de Ecuador para amistosos clave ante Canadá y Nueva Zelanda, con retornos estelares y miras al sorteo del Mundial 2026.
3 minutos de lectura
Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador, anunció este sábado 8 de noviembre de 2025 la lista de 28 convocados para los partidos amistosos contra Canadá el 13 de noviembre en Toronto y Nueva Zelanda el 18 de noviembre en Nueva Jersey.

Estos choques sirven como preparación para el sorteo del Mundial 2026 el 5 de diciembre, que definirá si la Tri cae en el Bombo 2 o 3, según el ranking FIFA.

El arquero Cristian Loor, que milita en el Botafogo de Brasil, el defensa Leonardo Realpe, del Famalicão de Portugal, y el delantero Jeremy Arévalo, del Racing Club de Santander, de la segunda división de España, son las sorpresas en este nuevo llamado. Loor reemplaza a Gonzalo Valle que está lesionado, y Arévalo busca ser la nueva carta gol de la ‘tricolor’.

La nómina incluye a figuras clave como el arquero Hernán Galíndez, los defensores Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho, el mediocampista Moisés Caicedo, los volantes Gonzalo Plata y Pedro Vite, y el delantero Enner Valencia, entre otros. Estos retornos se producen tras superar molestias físicas y sanciones, fortaleciendo la base del equipo para los duelos de la fecha FIFA.

Los jugadores se reunirán directamente en Toronto, Canadá, para iniciar la preparación, sin microciclo local previo. Beccacece, en rueda de prensa reciente, confirmó que la lista incorpora dos o tres jugadores nuevos no vistos en convocatorias anteriores, evaluando opciones para el 80% definido de la nómina mundialista.

Regresos y novedades en la convocatoria

Entre las inclusiones destacadas regresan Moisés Caicedo (Chelsea), Piero Hincapié (Arsenal) , y Gonzalo Plata (Flamengo) que no estuvieron en la convocatoria pasada por lesiones. Enner Valencia, capitán y máximo goleador histórico de la Tri, aporta experiencia en ataque, junto a Pedro Vite en mediocampo.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) difundió la lista completa a través de sus redes sociales, enfatizando la importancia de estos amistosos para mantener la competitividad post-eliminatorias sudamericanas. Ecuador, clasificado al Mundial 2026, busca consolidar su ranking FIFA, actualmente en posiciones que lo ubican cerca del Bombo 2.

Estos encuentros cierran el calendario internacional de 2025, tras empates ante Estados Unidos y México en octubre. La tricolor se medirá a Canadá,  13 de noviembre, a las 19h30, en Torontoy a Nueva Zelanda, el 18 en Nueva Jersey, a las 20h30.

Importancia para el Mundial 2026

El sorteo del 5 de diciembre en Miami asignará grupos basados en bombos por ranking: el Bombo 2 garantiza rivales de menor complejidad que el 3. Estos amistosos permiten a Beccacece afinar tácticas y evaluar el 20% restante de la lista, incluyendo posibles debuts locales.

La Tri, bajo el mando argentino desde 2024, ha jugado seis amistosos previos, sumando tres empates y tres victorias. Los convocados viajarán directamente desde sus clubes, optimizando recuperación. 

Arqueros

  • Hernán Galíndez
  • Moisés Ramírez
  • Cristian Loor

Defensores

  • Ángelo Preciado
  • Cristian Ramírez
  • Félix Torres
  • Joel Ordóñez
  • Leonardo Realpe
  • Piero Hincapié
  • Willian Pacho
  • Jhoanner Chávez
  • Yaimar Medina

Mediocampistas

  • Alan Franco
  • Denil Castillo
  • Jordy Alcívar
  • Kendry Páez
  • Moisés Caicedo
  • Patrik Mercado
  • Pedro Vite
  • Gonzalo Plata
  • Alan Minda
  • John Yeboah
  • Nilson Angulo

Delanteros 

  • Enner Valencia
  • Jeremy Arévalo
  • John Mercado
  • Kevin Rodríguez
  • Leonardo Campana

