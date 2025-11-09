COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Ranking

Ecuador brilla en Londres con dos premios internacionales

Galápagos y Ecuador reciben premios internacionales por su turismo responsable y su encanto natural.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Ecuador brilla en Londres con dos premios internacionales
La delegación ecuatoriana que participó en el World Travel Market 2025 (Mercado mundial de viajes). Foto: Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.
Ecuador brilla en Londres con dos premios internacionales
La delegación ecuatoriana que participó en el World Travel Market 2025 (Mercado mundial de viajes). Foto: Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Ecuador destacó entre los grandes destinos turísticos del mundo al recibir dos reconocimientos internacionales durante el World Travel Market 2025 (Mercado mundial de viajes) en Londres, uno de los eventos más influyentes de la industria global. Este encuentro reunió a los principales actores del turismo mundial.

El país obtuvo el título de Top Destination (Destino principal) otorgado por Lonely Planet, editorial líder en guías de viaje. La publicación, con alcance a más de 2.000 millones de personas, resaltó a Ecuador por su experiencia horse riding (paseo a caballo) en los Andes, una propuesta que fusiona naturaleza, cultura y aventura en escenarios únicos del territorio nacional.

Galápagos, las islas más deseadas del planeta

En el mismo evento, las Islas Galápagos se consolidaron como un ícono global al ser elegidas como “las islas más deseadas del mundo” por la revista Wanderlust. Más de 345.000 lectores en 70 países participaron en la votación que coronó al archipiélago ecuatoriano por su fauna única, biodiversidad y compromiso con la conservación.

Este reconocimiento refuerza el liderazgo de Galápagos en el turismo sostenible y responsable, un modelo que combina preservación ambiental con experiencias inolvidables.

Delegación ecuatoriana impulsa negocios y promoción turística

La delegación ecuatoriana, encabezada por el viceministro de Turismo, Mateo Estrella, e integrada por 17 empresas y dos gobiernos autónomos descentralizados, impulsó la promoción del país en el evento. Durante las jornadas, gestionaron 624 citas de negocios B2B para comercializar productos y servicios turísticos del Destino Ecuador.

Además, los asistentes disfrutaron de activaciones gastronómicas con delicias tradicionales como cebiche de camarón, encebollado, llapingachos, tamales lojanos, tonga, mote con chicharrón, pan de yuca, espumilla, canelazo, café y chocolate ecuatorianos. Estas experiencias demostraron la riqueza culinaria y cultural que caracteriza a Ecuador ante el mundo.

Un destino que conquista al mundo

El doble reconocimiento obtenido en el World Travel Market 2025 consolida a Ecuador como un destino de clase mundial. Sus paisajes andinos, su biodiversidad y su hospitalidad continúan atrayendo a viajeros que buscan experiencias auténticas. Con el respaldo de Lonely Planet y Wanderlust, el país reafirma su posición como referente turístico sostenible.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador brilla en Londres con dos premios internacionales

El supertifón Fung-wong azota Filipinas y deja sus primeras víctimas mortales y provoca evacuación de un millón de personas

Defensoría del Pueblo investigará posible contaminación del agua en Guayaquil

José Serrano acusa a la Fiscalía de manipular el caso Villavicencio y denuncia montaje judicial

Adiós al TPS: venezolanos viven las horas más críticas en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador brilla en Londres con dos premios internacionales

El supertifón Fung-wong azota Filipinas y deja sus primeras víctimas mortales y provoca evacuación de un millón de personas

Defensoría del Pueblo investigará posible contaminación del agua en Guayaquil

José Serrano acusa a la Fiscalía de manipular el caso Villavicencio y denuncia montaje judicial

Adiós al TPS: venezolanos viven las horas más críticas en Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El supertifón Fung-wong azota Filipinas y deja sus primeras víctimas mortales y provoca evacuación de un millón de personas

Defensoría del Pueblo investigará posible contaminación del agua en Guayaquil

José Serrano acusa a la Fiscalía de manipular el caso Villavicencio y denuncia montaje judicial

Adiós al TPS: venezolanos viven las horas más críticas en Estados Unidos

El Centro de Revisión Técnica Vehicular estará concesionado por 25 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO