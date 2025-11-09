Ecuador brilla en Londres con dos premios internacionales

Ecuador destacó entre los grandes destinos turísticos del mundo al recibir dos reconocimientos internacionales durante el World Travel Market 2025 (Mercado mundial de viajes) en Londres, uno de los eventos más influyentes de la industria global. Este encuentro reunió a los principales actores del turismo mundial.

El país obtuvo el título de Top Destination (Destino principal) otorgado por Lonely Planet, editorial líder en guías de viaje. La publicación, con alcance a más de 2.000 millones de personas, resaltó a Ecuador por su experiencia horse riding (paseo a caballo) en los Andes, una propuesta que fusiona naturaleza, cultura y aventura en escenarios únicos del territorio nacional.

Galápagos, las islas más deseadas del planeta

En el mismo evento, las Islas Galápagos se consolidaron como un ícono global al ser elegidas como “las islas más deseadas del mundo” por la revista Wanderlust. Más de 345.000 lectores en 70 países participaron en la votación que coronó al archipiélago ecuatoriano por su fauna única, biodiversidad y compromiso con la conservación.

Este reconocimiento refuerza el liderazgo de Galápagos en el turismo sostenible y responsable, un modelo que combina preservación ambiental con experiencias inolvidables.

Delegación ecuatoriana impulsa negocios y promoción turística

La delegación ecuatoriana, encabezada por el viceministro de Turismo, Mateo Estrella, e integrada por 17 empresas y dos gobiernos autónomos descentralizados, impulsó la promoción del país en el evento. Durante las jornadas, gestionaron 624 citas de negocios B2B para comercializar productos y servicios turísticos del Destino Ecuador.

Además, los asistentes disfrutaron de activaciones gastronómicas con delicias tradicionales como cebiche de camarón, encebollado, llapingachos, tamales lojanos, tonga, mote con chicharrón, pan de yuca, espumilla, canelazo, café y chocolate ecuatorianos. Estas experiencias demostraron la riqueza culinaria y cultural que caracteriza a Ecuador ante el mundo.

Un destino que conquista al mundo

El doble reconocimiento obtenido en el World Travel Market 2025 consolida a Ecuador como un destino de clase mundial. Sus paisajes andinos, su biodiversidad y su hospitalidad continúan atrayendo a viajeros que buscan experiencias auténticas. Con el respaldo de Lonely Planet y Wanderlust, el país reafirma su posición como referente turístico sostenible.