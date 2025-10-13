Ecuador busca mejorar imagen ante México tras igualar ante Estados Unidos

La selección de Ecuador visitará a México en un partido amistoso de fecha FIFA este martes 14 de octubre de 2025 a las 21h30 (hora de Ecuador) en el Estadio Akron de Guadalajara, con el objetivo de mejorar su posición en el Ranking FIFA y consolidar su lugar en el Bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026, tras un empate 1-1 ante Estados Unidos.

Preparación para el Mundial 2026

Ecuador, ya clasificado al Mundial 2026, utiliza esta ventana internacional para pulir detalles. El encuentro en Guadalajara, una de las sedes del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, representa la segunda prueba amistosa tras el empate ante Estados Unidos el 10 de octubre de 2025 en Austin, Texas. Enner Valencia anotó al minuto 24 para la Tricolor, mientras Folarin Balogun igualó al 71 para los locales.

El técnico Sebastián Beccacece cuenta con el plantel completo, sin lesionados reportados, lo que permite rotaciones. Beccacece enfatizó la intensidad: «El desafío es jugar estos amistosos con el nivel de tensión de los partidos oficiales». Destacó el ambiente positivo: «Estamos en un proceso con mucho disfrute, donde cada vez hay más cercanía».

México, anfitrión del Mundial, llega tras una derrota 0-4 ante Colombia el 10 de octubre de 2025 en Arlington, Texas. James Rodríguez y Luis Díaz anotaron para los cafeteros, exponiendo falencias defensivas en el equipo de Javier Aguirre. Este amistoso cierra la fecha FIFA de octubre para el Tri, antes de dos compromisos en noviembre.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 1 de julio de 2024 en la Copa América, que terminó 0-0 en Glendale, Arizona. Históricamente, México lidera con 14 victorias en 25 partidos, pero Ecuador busca su segunda victoria consecutiva en Guadalajara tras el 2-1 de 2010.

Posición en el Ranking FIFA

Ecuador ocupa el puesto 23 en el Ranking FIFA preliminar del 13 de octubre de 2025, con 1.588 puntos, gracias a la caída de Austria (menos 16 puntos tras perder ante Rumania). Esto lo ubica en el último lugar del Bombo 2 para el sorteo del 5 de diciembre de 2025 en Washington, D.C., que agrupa a equipos del 13 al 23. Corea del Sur (puesto 22, 1.589 puntos) es el rival directo, pero su derrota 0-5 ante Brasil el 10 de octubre le restará puntos.

Una victoria ante México sumaría hasta 5,95 puntos, elevando el total a 1.595 y asegurando el bombo. El empate con Estados Unidos no generó variaciones significativas, pero estos amistosos son clave para noviembre, con duelos ante Canadá y Nueva Zelanda. El Bombo 2 evita grupos con cabezas de serie del Bombo 1, como Argentina o Brasil, facilitando la fase de grupos en el torneo de 48 equipos.

Beccacece ve estos partidos como preparación: «Queremos ganarles a selecciones muy fuertes como México y Estados Unidos». El ascenso refleja la racha invicta de 11 partidos en Eliminatorias, donde Ecuador anotó 18 goles y recibió solo 5.

Jugadores clave y alineaciones probables

La alineación probable de Ecuador en 4-2-3-1 es: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Jordy Alcívar y Alan Franco; Pedro Vite, Kendry Páez y Nilson Angulo; y Enner Valencia como atacante.

México apuesta con un sistema 4-2-3-1. Alinearía con Luis Ángel Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en defensa. Erik Lira y Marcel Ruiz en la contención; Diego Lainez, Orbelín Pineda, Alexis Vega como tridentes ofensivos para dejar como único delantero en punta a Santiago Giménez.

Declaraciones y críticas

Beccacece defendió a Valencia ante críticas iniciales: «Cuando llegué, Enner recibió mucho maltrato injustificado. Desde que llegamos, hizo 6 goles y quedó a dos de Messi». Expresó satisfacción por el apoyo público: «Llenando los estadios como en los últimos partidos, muestran que esta selección ha vuelto a encantar a su pueblo».

Sin embargo, Álex Aguinaga, exreferente ecuatoriano residente en México, criticó el poder ofensivo en medios aztecas y locales el 13 de octubre de 2025. «Nos está costando mucho hacer goles. No podemos llevarle el balón a Enner Valencia; él hace el trabajo solo», dijo, recordando el gol ante Estados Unidos. Aguinaga señaló la defensa como fuerte, pero el ataque como deficiente: «Antes se insultaba a Benítez o Delgado, pero al menos se llegaba al área; ahora no hay llegadas».

Propuso soluciones: «Beccacece debería hacer microciclos con delanteros del medio local para observarlos, sin convocarlos aún». También criticó a México: «Les hace falta competencia para mejorar». Aguinaga, con 109 partidos y 23 goles por Ecuador, enfatizó: «Quiero ver a Ecuador proponer más fútbol».

Estas voces contrastan con el optimismo de Beccacece, quien ve el proceso consolidado: «Nuestra idea se consolidó totalmente». El amistoso servirá para testear respuestas ante presión externa.