Ecuador cae 0-4 ante China y espera resultados para clasificar a octavos en Mundial Femenino Sub 17

La selección ecuatoriana femenina perdió 0-4 ante China este viernes 24 de octubre de 2025 en la Academia de Fútbol Mohammed VI, Marruecos, en el cierre de la fase de grupos del Mundial Femenino Sub 17. Pese a la derrota, la tricolor quedó en tercer lugar en el grupo C y mantiene la esperanza de avanzar a octavos de final, dependiendo de otros resultados en la última jornada que finaliza el sábado.

Dura derrota con goles tempraneros

Desde el inicio, Ecuador fue superada por China, que anotó dos goles en los primeros 16 minutos con tantos de Zhoy Xinyi e Yijie Zeng, generando un duro golpe anímico para La Tri. La superioridad asiática evidenció la velocidad y presión que Ecuador no logró contrarrestar, reflejando una primera mitad compleja para las nacionales.

Autogol y mayor dominio chino

El marcador se amplió antes del descanso con un autogol de Maite Zambrano al minuto 31 y un cuarto tanto de Song Yu en el 43. El entrenador Víctor Idrobo hizo cambios, incluyendo la sustitución de la arquera manabita Mayely Rodríguez por la mantense Analía Machuca, buscando reforzar el equipo para la segunda mitad.

Resistencia y opciones en la segunda etapa

En la segunda parte, Ecuador mostró mayor solidez defensiva, logrando resistir mejor ante el ataque chino. El VAR anuló un quinto gol por fuera de juego y China falló un penal al minuto 65. Aunque Ecuador intentó acercarse al arco rival, las acciones peligrosas fueron limitadas y no lograron reducir la diferencia en el marcador.

Espera y factores para la clasificación

Ecuador quedó en tercer lugar en el grupo C con tres puntos y una diferencia de gol negativa, posicionándose entre los cuatro mejores terceros del torneo. Sin embargo, su clasificación a octavos depende de los resultados de otros partidos del grupo y la fase de grupos, que se disputarán hasta el sábado 25 de octubre.

Para clasificar, Ecuador necesita que Zambia empate con Nueva Zelanda o que Nigeria empate con Samoa. A esto se suma la esperanza de que México y Costa Rica no sumen puntos en sus encuentros contra Camerún y Marruecos, respectivamente. La Tri observa con atención todos los resultados para confirmar si continúa en la competencia.

Contexto del Mundial Sub 17

El Mundial Femenino Sub 17 de 2025, organizado por la FIFA y disputado en Marruecos por primera vez, reúne a las mejores selecciones juveniles del mundo. Ecuador ha mostrado potencial durante el torneo, pero el grupo C se ha caracterizado por la fuerte competencia entre China, Estados Unidos, y Noruega. Con la eliminación aún no confirmada, la participación de Ecuador sirve para proyectar el crecimiento del fútbol femenino nacional.