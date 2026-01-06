COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Tenis

Ecuador confirma su equipo para recibir a Australia en la Copa Davis 2026 con el juvenil Emilio Camacho como novedad

Raúl Viver oficializó la nómina que jugará en Quito ante Australia por la primera ronda de los clasificatorios de la Copa Davis, con una mezcla de experiencia y juventud.
Ecuador confirma su equipo para recibir a Australia en la Copa Davis 2026 con el juvenil Emilio Camacho como novedad
Ecuador confirma su equipo para recibir a Australia en la Copa Davis 2026 con el juvenil Emilio Camacho como novedad

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Ecuador confirmó el equipo que enfrentará a Australia por la primera ronda de los Clasificatorios de la Copa Davis 2026. La serie se disputará el 7 y 8 de febrero en el Quito Tenis y Golf Club, sobre superficie de tierra batida.

La nómina ratifica la base que logró la victoria ante Bosnia y Herzegovina en septiembre pasado. El capitán Raúl Viver apostó por la continuidad y sumó una carta joven con proyección internacional.

Álvaro Guillén, Andrés Andrade, Diego Hidalgo y Gonzalo Escobar encabezan la convocatoria de Ecuador. A ellos se suma el juvenil Emilio Camacho, quien aparece como la principal novedad del equipo tricolor.

Logros del juvenil de Ecuador

Camacho, de 16 años, inicia la temporada ubicado en el puesto 25 del ranking mundial juvenil. El joven tenista atraviesa el mejor momento de su corta carrera y se perfila como un ‘as’ bajo la manga para esta Copa Davis.

Durante 2025 conquistó tres títulos ITF Juniors: J100 Luque, J200 Lima Open y J200 Santiago. También obtuvo una medalla de bronce en singles y una de plata en dobles en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Además, integró el equipo ecuatoriano que alcanzó el vicecampeonato Sudamericano sub-16. Ese resultado permitió la clasificación al Mundial de la categoría, conocido como Junior Davis Cup.

Ecuador jugará con el respaldo de la altura y el polvo de arcilla. Ese contexto alimenta la ilusión local ante un rival acostumbrado a superficies duras.

Los perfiles del rival

Australia también confirmó su delegación para Copa Davis 2026 con nombres de peso en el circuito ATP. James Duckworth, Aleksandar Vukic, Rinky Hijikata, Jordan Thompson y Thanasi Kokkinakis integran el plantel oceánico.

Varios de esos jugadores destacan por su rendimiento en canchas rápidas mientras que la adaptación a Quito aparece como uno de los factores clave de la serie. La eliminatoria se disputará al mejor de cinco partidos. El primer día se jugarán dos individuales; el segundo, el dobles y los dos singles restantes.

El ganador de la serie avanzará a la segunda ronda de Qualifiers en septiembre. Allí enfrentará al vencedor del cruce entre Noruega y Gran Bretaña. Quito vuelve a ser escenario de la Copa Davis. En la capital, Ecuador ya celebró triunfos memorables ante Chile, Perú y Bosnia, resultados que sostienen la confianza para este nuevo desafío internacional.

