COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Negocios

Ecuador consolida su presencia atunera en Medio Oriente con envío a atún enlantado a Dubái

Ecuador exportó por primera vez atún enlatado a Dubái, consolidándose como potencia atunera y abriendo oportunidades comerciales en Medio Oriente.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Ecuador concretó en octubre de 2025 su primera exportación masiva de atún enlatado hacia Dubái, Emiratos Árabes Unidos,
El cargamento de atún enlatado partió hacia Dubai por vía marítima.
Ecuador concretó en octubre de 2025 su primera exportación masiva de atún enlatado hacia Dubái, Emiratos Árabes Unidos,
El cargamento de atún enlatado partió hacia Dubai por vía marítima.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Ecuador concretó en octubre de 2025 su primera exportación masiva de atún enlatado hacia Dubái, Emiratos Árabes Unidos, mediante la empresa Envasur, que envió 6.600 cajas de su marca Tunnis, resultado de una gestión conjunta con la Embajada de Ecuador en Emiratos Árabes para abrir nuevos mercados internacionales.

Envasur logra un hito en la industria atunera ecuatoriana

El envío de las 6.600 cajas de atún Tunnis ya se encuentra en perchas de supermercados en Dubái. Aquelló marcó un paso histórico para la industria atunera ecuatoriana.
De acuerdo con Julio Tigua, CEO de Envasur, este logro es fruto de una misión empresarial realizada en mayo pasado. Allí se establecieron los primeros contactos comerciales con distribuidores del Golfo.
“En menos de seis meses hemos conseguido este resultado, que representa una oportunidad para seguir expandiendo la calidad del atún ecuatoriano”, señaló Tigua.

El embajador de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos, Felipe Ribadeneira, destacó este avance. Lo calificó de un reflejo de la política de internacionalización de productos ecuatorianos impulsada por el gobierno. Ribadeneira afirmó que la exportación de Envasur simboliza “un logro de todos los ecuatorianos”. Anticipó que nuevos pedidos se concretarán en los próximos meses, fortaleciendo la presencia del país en Medio Oriente.

Tunnis: una marca 100% ecuatoriana con proyección internacional

Tunnis, la línea de atún y sardinas de Envasur, cuenta con una planta en Valdivia (Santa Elena) y oficinas administrativas en Manta, desde donde ya exporta a más de ocho países.
>El sector atunero ecuatoriano procesa el doble de lo que pesca, lo que lo convierte en uno de los principales centros de procesamiento de América Latina, junto con México.
La ubicación geográfica privilegiada de Ecuador, cerca de las principales zonas de pesca, ha impulsado su liderazgo como mayor procesador y exportador regional.

Además, la diversificación en los tipos de productos procesados ha permitido abastecer mercados en América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos, consolidando una oferta competitiva y de alta calidad.

Exportaciones en crecimiento sostenido

Durante el último año, las exportaciones ecuatorianas de productos atuneros alcanzaron $215.631,80 millones, con un incremento sostenido en volumen y valor.
>La Unión Europea sigue siendo el principal destino, con un 56% del total y un valor de $140.489,50 millones, mostrando un crecimiento del 21,94% en volumen y 17,80% en valor FOB.
>Latinoamérica ocupa el segundo lugar con el 28% de participación y $69.861,00 millones exportados, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido representan el 8% cada uno.

En cuanto al tipo de producto, las conservas de atún lideran con $201.597,10 millones, seguidas de lomos de atún ($32.685,80 millones) y otros derivados ($16.180,90 millones). Estos datos confirman la fortaleza del sector atunero ecuatoriano, que se mantiene como un motor clave de la economía exportadora del país, abriendo nuevos horizontes en mercados exigentes como el de Dubái. (10).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

CIDH abre expediente tras solicitud de medidas cautelares por presunta violación de derechos durante protestas en Ecuador

Islam Makhachev acepta reto de Ilia Topuria para pelea por la UFC en la Casa Blanca

PREVIA | Independiente del Valle busca la final de la Sudamericana en césped sintético del Arena MRV ante Atlético Mineiro

Ecuador consolida su presencia atunera en Medio Oriente con envío a atún enlantado a Dubái

La actriz Scarlett Cordóva lanza su primer ebook para fomentar la vida fitness: «Durante años luché con mi cuerpo»

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

CIDH abre expediente tras solicitud de medidas cautelares por presunta violación de derechos durante protestas en Ecuador

Islam Makhachev acepta reto de Ilia Topuria para pelea por la UFC en la Casa Blanca

PREVIA | Independiente del Valle busca la final de la Sudamericana en césped sintético del Arena MRV ante Atlético Mineiro

Ecuador consolida su presencia atunera en Medio Oriente con envío a atún enlantado a Dubái

La actriz Scarlett Cordóva lanza su primer ebook para fomentar la vida fitness: «Durante años luché con mi cuerpo»

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

CIDH abre expediente tras solicitud de medidas cautelares por presunta violación de derechos durante protestas en Ecuador

Islam Makhachev acepta reto de Ilia Topuria para pelea por la UFC en la Casa Blanca

PREVIA | Independiente del Valle busca la final de la Sudamericana en césped sintético del Arena MRV ante Atlético Mineiro

La actriz Scarlett Cordóva lanza su primer ebook para fomentar la vida fitness: «Durante años luché con mi cuerpo»

Lasaña de atún: Descubre esta versión que conquista paladares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO