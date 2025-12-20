Ecuador despide a Rodrigo Borja con duelo nacional y velorio público en Itchimbía

El Palacio de Cristal, ubicado en el parque Itchimbía en el centro de Quito, acoge desde este viernes 19 de diciembre de 2025 una capilla ardiente para despedir al expresidente Rodrigo Borja Cevallos, fallecido a los 90 años el jueves 18 de diciembre. Por decisión de sus familiares, el velorio estará abierto al público este viernes de 16:00 a 20:00 y el sábado 20 de diciembre de 10h00 a 14h00, en el Centro Cultural Itchimbía, permitiendo que ciudadanos, figuras políticas y allegados rindan homenaje a su legado en política, pensamiento y servicio público, en un contexto de duelo nacional declarado por tres días.

El deceso de Rodrigo Borja, ocurrido a sus 90 años, ha generado una ola de mensajes de condolencias desde diversos sectores del país. El presidente Daniel Noboa firmó un decreto ejecutivo declarando duelo nacional, durante el cual la Bandera Nacional se izará a media asta en edificios públicos, civiles y militares. Rodrigo Borja, jurista, académico y fundador de la Izquierda Democrática (ID) en 1970, es recordado por su visión de justicia social y su presidencia entre 1988 y 1992. Este periodo clave para la consolidación democrática en Ecuador.

Llegada del féretro y homenajes iniciales

Pasadas las 16h00 de este viernes 19 de diciembre, el féretro de Rodrigo Borja arribó al Palacio de Cristal entre aplausos de familiares y amigos. Transportado por ocho allegados, incluyendo hijos y nietos, el ataúd fue colocado en el centro del salón, cubierto con la bandera ecuatoriana y escoltado por seis granaderos de Tarqui. Arreglos florales de asistentes rodean el sitio, marcando el inicio de la capilla ardiente.

Entre los presentes en el velorio llegaron figuras históricas de la ID, como Wilma Andrade, expresidenta del partido y actual embajadora de Ecuador en España. Andrade describió a Borja como un referente moral y ético en la política, un maestro y guía que deja un legado de valores profundos. “Para hacer política hay que conocer la realidad profunda del país, en lo social, económico, político, pero sobre todo tener valores”, enfatizó a diario El Universo, recordando momentos personales de apoyo de Rodrigo Borja durante enfermedades familiares y su solidaridad con la militancia.

Reflexiones de dirigentes políticos

Otro dirigente histórico, Andrés Vallejo, exembajador, exalcalde y expresidente del Congreso Nacional, lamentó la pérdida y destacó el ejemplo de Borja para las nuevas generaciones. Vallejo citó un mensaje del expresidente Osvaldo Hurtado, quien expresó esperanza en que los jóvenes sigan su camino. Sobre la ID, Vallejo espera que se robustezca y continúe el legado de su fundador, instando a los dirigentes a estar a la altura.

También acudieron Paco Moncayo, exalcalde de Quito y exdirigente de la ID. Asimsimo, Gustavo Baroja, exprefecto de Pichincha; Guillermo Landázuri, expresidente de la ID y del Congreso Nacional. También Analía Ledesma, concejala de Quito y actual presidenta del partido. Ledesma calificó el momento como doloroso para Ecuador y la ID, y subrayó la necesidad de aplicar el legado de justicia social en las nuevas generaciones.

Cierre del velorio y legado intelectual

El velorio concluirá el sábado 20 de diciembre, a las 14:00. Allí la viuda de Rodrigo Borja, Carmen Calixto, recibirá la Bandera Nacional de manos de autoridades estatales. “Rodrigo Borja estará para siempre en la memoria del Ecuador”, expresó Noboa, resumiendo el sentir general.

Borja deja una huella intelectual como autor de la “Enciclopedia de la Política” y miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Su carrera incluyó roles como diputado en el Congreso Nacional y liderazgo en la ID, partido fundado con énfasis en justicia social. Su presidencia (1988-1992) se asocia con avances democráticos post-dictadura.