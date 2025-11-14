Ecuador empató sin goles ante Canadá pese a superioridad numérica en la cancha

La selección ecuatoriana de fútbol, dirigida por Sebastián Beccacece, no pudo imponer su ventaja de un hombre más y empató 0-0 ante Canadá. Ocurrió en un amistoso de fecha FIFA, disputado este jueves 13 de noviembre de 2025 en el estadio BMO Field de Toronto. El encuentro sirvió como preparación, previo al sorteo de grupos del Mundial 2026, programado para el 5 de diciembre en Washington.

Este amistoso dejó en evidencia la persistente crisis goleadora de Ecuador, que suma otro partido sin victoria. El partido, con asistencia de 18.500 espectadores, comenzó con intensidad cuando. A los cinco minutos, el mediocampista canadiense Ali Ahmed recibió tarjeta roja directa por una falta sobre Alan Franco, dejando a su equipo con diez jugadores.

A pesar de la superioridad numérica durante 85 minutos, Ecuador generó pocas oportunidades claras, incluyendo remates de Moisés Caicedo y Enner Valencia. Ecuador careció de definición, manteniendo el arco en cero por noveno encuentro consecutivo en amistosos. Canadá, anfitrión del Mundial 2026, resistió con solidez defensiva bajo el mando de Jesse Marsch, priorizando contragolpes inofensivos.

Ecuador con poco juego ofensivo ante Canadá

Beccacece, quien asumió el banquillo en septiembre de 2024 tras la salida de Félix Sánchez Bas, convocó a 28 futbolistas para esta doble jornada. Entre estos destacó los retornos de Moisés Caicedo (Chelsea), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) y Gonzalo Plata (Flamengo). El plantel también incorporó a Jeremy Arévalo, mediocampista de 19 años del Racing de Santander en la Segunda División española. El jugador debutó oficialmente con la Tri al ingresar al minuto 83.

La formación inicial incluyó a Hernán Galíndez en portería, con una defensa liderada por Hincapié y Willian Pacho, y un ataque encabezado por Valencia y Kevin Rodríguez. Este resultado extiende la racha de Ecuador sin triunfos en amistosos a cuatro partidos, desde la victoria 2-1 ante Bolivia en septiembre. La Tri, se clasificó al Mundial 2026 como segunda de Conmebol con 23 puntos en las Eliminatorias.

Buscan potenciar la preparación de clasificados

Ecuador ocupa el puesto 28 en el ranking FIFA, dos escalones por encima de Canadá (30). El empate refleja desafíos ofensivos: en los últimos seis compromisos, Ecuador anotó solo tres goles, atribuidos por el cuerpo técnico a la transición generacional y la adaptación táctica de Beccacece, enfocado en un 4-2-3-1 flexible. La gira norteamericana continúa el martes 18 de noviembre con el duelo ante Nueva Zelanda en el mismo BMO Field.

El encuentro del martes será el último test antes del sorteo mundialista. Estos partidos, aprobados por la FIFA para potenciar la preparación de clasificados, permiten a Ecuador aclimatarse a escenarios del torneo mundialista. Históricamente, la Tri mantiene un saldo equilibrado ante Canadá: dos empates y una derrota en tres encuentros previos, el último un 0-0 en 2013.

En el contexto de la Fecha FIFA, Ecuador busca consolidar su plantel mixto de veteranos como Valencia (36 años, 110 goles internacionales) y promesas como Arévalo, ante un calendario que incluye la Copa América 2025 en julio. Las autoridades locales reportaron un ambiente pacífico, con hinchadas ecuatorianas y canadienses conviviendo en el multicultural Toronto.