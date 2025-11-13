Ecuador enfrenta a Canadá en Toronto por el ranking FIFA y el Bombo 2 del Mundial 2026

La Selección Ecuatoriana de Fútbol, conocida como La Tri, se enfrenta este jueves 13 de noviembre a Canadá en el estadio BMO Field de Toronto, a las 19h30, en el penúltimo amistoso del año. Lo hace con el objetivo de mantener el puesto 23 en el escalafón FIFA y asegurar su lugar en el Bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026 del 5 de diciembre.

Gonzalo Plata, jugador del Flamengo, se incorporó como el último convocado a la concentración de Ecuador en Toronto tras resolver un inconveniente de documentación. El extremo compartió con aficionados ecuatorianos en el hotel del equipo y completa el plantel dirigido por el técnico Sebastián Beccacece. Aunque no entrenó con el grupo en días previos, el cuerpo técnico lo considera disponible, pero su titularidad es poco probable.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol difundió una imagen de Plata con hinchas, generando entusiasmo. El exjugador de Valladolid aporta desequilibrio ofensivo y busca sumar minutos para demostrar su evolución en el fútbol brasileño.

Ecuador se ubica en el puesto 23 del Ranking FIFA con 1.589,72 puntos, según la actualización de octubre, y permanece en el Bombo 2. Una victoria sumaría 4,66 puntos, un empate restaría 0,34 y una derrota 5,34.

Alineaciones y estrategia

El equipo de Beccacece alinearía con: Hernán Galíndez en portería; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié en la defensa; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Franco y Nilson Angulo como mediocampistas .Kevin Rodríguez y Enner Valencia comandarán el ataque.

La posible formación de Canadá incluye: arquero Dayne St. Clair; los defensas Richie Laryea, Derek Cornelius, Alfie Jones y Zorhan Bassong; los mediocampistas Stephen Eustáquio, Ismael Koné y Jonathan Osorio. Además de los delanteros Tajon Buchanan, Jonathan David y Promise David.

Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026, llega tras caer 0-1 ante Australia y empatar 0-0 con Colombia en condición de local.

Antecedentes históricos

Ecuador y Canadá se han enfrentado en tres ocasiones: dos amistosos y un partido por Copa Oro. El 6 de junio de 1999, en Edmonton, Ecuador ganó 2-1 con goles de Ariel Graziani y un autogol de Jason deVos.

El 21 de enero de 2002, por Copa Oro en Miami, La Tri venció 2-0 con doblete de Álex Aguinaga. El último duelo, el 1 de junio de 2011 en BMO Field, terminó 2-2 con anotaciones de Christian Benítez y Michael Arroyo para Ecuador.

En la Fecha FIFA de octubre, Ecuador empató 1-1 con Estados Unidos y México, mostrando dudas en la propuesta ofensiva. La inclusión de Jeremy Arévalo busca mayor verticalidad.

Detalles del encuentro

El estadio BMO Field tiene capacidad para 36.045 espectadores. El árbitro central será Fernando Hernández de México, asistido por Enrique Bustos y Michael Morales, con Ismael Peñuelas como cuarto juez.

Una victoria ante Canadá y Nueva Zelanda en el próximo amistoso permitiría a Ecuador no depender de resultados de Austria y Australia, rivales directos por el Bombo 2.