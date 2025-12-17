Ecuador invierte más de USD 3,3 millones para modernizar museos y fortalecer su infraestructura cultural

Ecuador impulsa una inversión estratégica de más de USD 3,3 millones en infraestructura cultural, orientada a la recuperación, modernización y fortalecimiento de museos, bibliotecas, archivos y espacios patrimoniales.

Este plan prioriza la conservación del patrimonio, el acceso ciudadano y el adecuado funcionamiento de los espacios culturales, señala el Gobierno nacional.

Además, la iniciativa busca garantizar condiciones técnicas óptimas para la protección de bienes históricos y artísticos.

Nuevo Museo Nacional del Ecuador: eje del plan de infraestructura cultural Ecuador

La infraestructura cultural en Ecuador recibe intervenciones simultáneas en varias ciudades, con trabajos de mantenimiento, rehabilitación y adecuación.

Estas acciones mejoran la experiencia de visitantes, investigadores y gestores culturales. Asimismo, fortalecen la gestión institucional y la preservación del patrimonio.

Uno de los proyectos centrales es la futura construcción del nuevo edificio del Museo Nacional del Ecuador.

Para este objetivo, las autoridades entregaron un terreno de 13.004,65 metros cuadrados, destinado exclusivamente a la nueva infraestructura.

El diseño contemplará especificaciones técnicas especializadas para el resguardo de la Colección Nacional, uno de los acervos más importantes del país.

Actualmente avanza la primera etapa del concurso de anteproyectos arquitectónicos.

Este concurso se mantiene abierto a equipos interdisciplinarios de arquitectos nacionales e internacionales. El proceso busca propuestas innovadoras, funcionales y acordes a estándares museísticos internacionales.

De esta manera, el nuevo museo fortalecerá la proyección cultural del Ecuador. Además, consolidará un espacio moderno para investigación, exhibición y conservación.

Intervenciones en museos, archivos y bibliotecas del país

El plan contempla trabajos en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), el Museo de Manta y el Museo y Parque Arqueológico Pumapungo.

También incluye al Museo de Riobamba, el Museo de la Memoria y los museos de Bahía de Caráquez y Loja.

Estas intervenciones mejoran la infraestructura física y las condiciones técnicas. Asimismo, garantizarán mayor seguridad para colecciones patrimoniales.

Las acciones alcanzan al Archivo Histórico Nacional y a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. En estos espacios se prioriza la conservación documental y el acceso a la información.

Teatros, orquestas y gestión de colecciones patrimoniales

El proyecto también ejecuta labores de repotenciación y mantenimiento en el Teatro Centro Cívico. Además, interviene las sedes de las orquestas sinfónicas de Guayaquil y Loja.

De manera paralela, avanza el Sistema de Gestión de Colecciones, una herramienta clave para la Colección Nacional. Este sistema centraliza información histórica, técnica y administrativa de los bienes culturales.

Además, fortalece los procesos de conservación, control y manejo patrimonial. También facilita la investigación y difusión del patrimonio ecuatoriano.

Cooperación internacional impulsa la modernización cultural

El plan cuenta con cooperación internacional, mediante una alianza con el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM).

Esta colaboración impulsa procesos de capacitación especializada para responsables de reservas museísticas.