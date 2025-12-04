Centro de control del SNI: Ecuador firma contrato millonario para modernizar su red eléctrica

Ecuador concretó un contrato por USD 10.755 millones que impulsa la modernización del centro de control del SNI, una infraestructura estratégica que permite supervisar en tiempo real la red eléctrica del país. Este avance coloca al sistema energético nacional en una ruta de mayor eficiencia y seguridad operacional.

El Ministerio de Ambiente y Energía confirmó el acuerdo con Hitachi Energy, empresa de Estados Unidos, mediante un anuncio público. Esta decisión surgió tras un proceso técnico que priorizó capacidad, confiabilidad y escalabilidad.

Convenio respaldado por financiamiento del BID

El proyecto se ejecuta dentro de un convenio entre el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) y el Operador Nacional de Electricidad (CENACE), mientras el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respalda la iniciativa con financiamiento especializado. Gracias a este esquema, el país seleccionó al proveedor responsable de entregar, instalar y poner en marcha una plataforma informática robusta para el sector eléctrico.

El sistema elevará la capacidad del país para operar la red en tiempo real, además de optimizar la gestión de recursos energéticos.

Modernización integral del centro de control del SNI

La necesidad de actualizar el centro de control tomó fuerza desde 2023 debido al crecimiento de la infraestructura eléctrica y la entrada de tecnologías como centrales fotovoltaicas, parques eólicos y sistemas de almacenamiento de energía. Estos avances requieren herramientas modernas que aseguren alto rendimiento operativo.

El proyecto incorpora el diseño e integración de un sistema SCADA/EMS que abarca hardware, software, sistemas operativos, antivirus, aplicaciones y servicios asociados. La cartera de Estado destacó que esta renovación mejora las funciones técnicas y refuerza la ciberseguridad en toda la red.

Centro preparado para la integración regional

Además, el nuevo centro operará en el Mercado Andino Eléctrico Regional de Corto Plazo (MAERCP), un mecanismo internacional que demanda mayor coordinación entre países para garantizar estabilidad y operación segura en escenarios de interconexión.

La entrega final del proyecto está prevista para septiembre de 2027.